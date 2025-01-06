8+1 Taksi Sürücülerinden İBB Önünde Eylem - Son Dakika
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8+1 Taksi Sürücülerinden İBB Önünde Eylem

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İstanbul'da 8+1 taksiye dönüştürülen araç sahipleri, yaşadıkları mağduriyeti dile getirmek için İBB önünde eylem yaptı. Taksi esnafı, dönüşüm sürecinin olumsuz sonuçlarından şikayet etti.

06.01.2025 19:36  Güncelleme: 19:42
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İBB önünde taksici eylemi: "Bütün esnafımız bataklığın içinde batmış durumda"

8+1 mağdurları seslerini duyurabilmek için eylem yaptı

İSTANBUL - UKOME toplantısında minibüs ve taksi dolmuştan 8+1 taksiye dönüştürülen araç sahipleri, mağdur olduklarını dile getirerek Fatih'teki İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önünde eylem yaptı. Grup Sözcüsü Bünyamin Acar, "İmzaları atarken bu sıkıntılara düşeceğimizi düşünmedik. Fakat geldiğimiz noktada bütün esnafımız bataklığın içinde batmış durumda" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan UKOME toplantısının ardından daha önce minibüs olarak çalışan ve atıl duruma düşen bin 755 araç 8+1 taksiye çevrilmişti. Alınan bu karar sonrasında bu taksilere rağbet olmamış ve daha sonrasında alınan kararla bin 38 8+1 araç, normal taksiye çevrilmişti. Ancak geriye kalan 717 taksi sürücüsü mağdur olduklarını söyledi. Mağduriyetlerini defalarca dile getirmelerine rağmen seslerini İstanbul Büyükşehir Belediyesine duyuramayan 8+1 taksi esnafı çareyi Fatih'te İstanbul Büyükşehir Belediyesinin önünde gelerek eylem yapmakta buldu. Toplanan taksiciler bir an önce mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.

Eskiden minibüs esnafı olan Ramis Yılmaz, "Ekrem başkan bir proje çıkardı. 750 minibüs taksiye dönüştü. Bundan herkes memnundu. Daha sonra İstanbul'un taksi ihtiyacı giderilmediği için tekrardan 8+1 araç çıkardılar. Bu araçlar 2022 UKOME kararıyla bin 755 araç dönüşüm hakkı kazandı. Araçları bazıları aldı bazıları alamadı. Alan arkadaşlar bu araçları çalıştıramadı. Tarife farkı yüzde 30 daha fazlaydı. İstanbul halkı tercih etmiyor. Dolaysıyla kimse evine ekmek götüremiyor. Senetlerimizi ödemeyemedik. Şu anda sahada 200'e yakın araç borcunu ödemeye çalışıyor. Kalan araçlarımız kasayı sattı satmayanlarda otoparklarda yatıyor. Bizim belediyeden istediğimiz 2 yıldır gelip gidiyoruz. Bin 755 aracın, bin 38'ni küçük araca kabul ettiler. Projenin tutmadığını, bin 38 hangi sebepten dönmüşse biz de aynı sebepten dönmek istiyoruz. Küçük araç olarak segment serbestliği gelip evimize ekmek götürmek istiyoruz" dedi.

Grup Sözcüsü Bünyamin Acar, "2 yılı geçen zaman içerisinde minibüsünden sağlayamayan esnafın, İBB ile Ulaştırma Bakanlığının aldığı kararla bin 755 aracın, 8+1 dönmesiyle süreç başlamıştır. İmzaları atarken bu sıkıntılara düşeceğimizi düşünmedik. Buradaki amaç İstanbullunun taksiyle buluşması iyi hizmet etmesiydi. Fakat geldiğimiz noktada bütün esnafımız bataklığın içinde batmış durumda" şeklinde konuştu.

Mağdur olduklarını söyleyen Yasemin Yılmaz ise, "Protestomuzun sebebi 2 senedir evimize ekmek girmiyor. 8+1 mağdurlarıyız. Dönüşümden hiç memnun değiliz. Çalışamıyoruz. Eşlerimizin psikolojileri bozuk. Araba kapının önünde yatıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel 8+1 Taksi Sürücülerinden İBB Önünde Eylem - Son Dakika

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