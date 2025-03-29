9 Yıl Sonra Ailesiyle Bayram Kutlayacak - Son Dakika
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9 Yıl Sonra Ailesiyle Bayram Kutlayacak

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Suriyeli Muhammed, 9 yıl aradan sonra ailesiyle birlikte bayram yaşayacak, mutluluğunu paylaşıyor.

29.03.2025 10:33
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Yıllardır ailesini göremeyen Suriyeli Muhammed, 9 yıl sonra ailesiyle birlikte bayram kutlayacak

Suriyeli Muhammed Kasım Apo: "9 yıl boyunca hiçbir bayramda gidemedim ama bu bayramda gideceğim"

HATAY - Hatay'da bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan 9 yıl sonra ülkesine dönen Suriyeli Muhammed Kasım Apo, yıllar sonra ailesiyle birlikte bayram yaşayacağı için heyecanlı olduğunu söyledi.

Suriye'de 13 yıl süren iç savaşın ardından muhalif güçler, 61 yıllık Baas rejimine son vermişti. Suriye'de iç savaşın bitmesiyle, Suriyeli vatandaşlar Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan vatanlarına geçmeye devam ediyor. Türkiye'ye 9 yıl önce gelip sığınan Muhammed Kasım Apo, 8 yıl İzmir'de yaşadıktan sonra Suriye'deki savaşın bitmesiyle ülkesine döndü. Yıllardır Türkiye'de yaşayan ve ailesini göremeyen Apo, 9 yılın ardından ailesiyle birlikte bayram yaşayacağı için mutlu olduğunu söyledi.

"9 yıl boyunca hiçbir bayramda gidemedim ama bu bayramda gideceğim"

9 yıl sonra ailesiyle birlikte bayram heyecanını yaşayacak Suriyeli Muhammed Kasım Apo, "Türkiye'ye 9 yıl önce geldim. İzmir'de yaşıyordum. İzmir'de 8 yıl yaşadım. Orada oto tamircide çalışıyordum. Halep'e gideceğim. Ülkeme gideceğim için mutluyum. Benim aile orada kalıyor. Onları göreceğim ve çok mutluyum. Suriye'de oto tamirciliği yapacağım ve küçük bir dükkan açacağım. Suriye'de yeniden bir düzen oldu ve oraya gideceğim. Özellikle ailem Suriye'de olduğu için bayramı onlarla kutlamak için gidiyorum. 9 yıl boyunca hiçbir bayramda gidemedim ama bu bayramda gideceğim. Bundan dolayı da çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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