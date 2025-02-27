ABD-Rusya Diplomatik Görüşmesi İstanbul'da - Son Dakika
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Genel

ABD-Rusya Diplomatik Görüşmesi İstanbul'da

İstanbul'da ABD ve Rusya'nın büyükelçilik faaliyetlerini ele alan kritik bir toplantı yapıldı.

27.02.2025 18:00
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ABD ve Rusya arasındaki diplomatik görüşme İstanbul'da gerçekleşti

İSTANBUL - ABD ve Rusya arasında büyükelçiliklerin faaliyetlerini etkileyen hususların ele alınması üzerine yürütülen görüşme ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu konutunda gerçekleşti.

Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'dan üst düzey diplomatlar, İstanbul'daki ABD Konsolosluk konutunda bir araya geldi. İki ülke arasında Ukrayna Savaşı'nın başlangıcında karşılıklı olarak askıya aldıkları büyükelçilik faaliyetlerinin yeniden başlatılmasını değerlendirildi. Yürütülen görüşme için Rus heyeti saat 09.50'de ABD'nin İstanbul Başkonsolosluk konutunda bir araya geldi. Büyükelçiliklerin çalışması konusunun görüşüldüğü kritik görüşme için gazeteciler konsolosluk konutunun önünde bekledi. Yaklaşık 6 buçuk saat süren toplantı 16.20'de sona ererken Türk ve dış basının ilgisi yoğundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel ABD-Rusya Diplomatik Görüşmesi İstanbul'da - Son Dakika

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