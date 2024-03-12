Aç kalan kurt yerleşim yerlerine indi...Yiyecek arayan kurt kamerada

IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, yurt dışında yaşayan Müslümanların temsil kabiliyetlerinin önemine dikkat çekti

IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, yurt dışında yaşayan Müslümanların temsil kabiliyetlerinin geliştirilmesi çabalarının önemine işaret ederek, 'Bir Müslüman olarak, çevreden enerjiye, doğadan hayvan haklarına kadar, sadece kendimiz için değil, tüm insanlık için hayır namına çalışmalıyız.' dedi. Ergün, 'Azınlık Toplumu Olarak Müslümanca Yaşam' başlığıyla düzenlenen konferansta, temsil açısından Müslümanca yaşamanın önemine vurgu yaptı.