Aç kalan kurt yerleşim yerlerine indi...Yiyecek arayan kurt kamerada
NEVŞEHİR - Nevşehir'de yiyecek arayan kurt güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Nevşehir'in Uçhisar beldesinde aç kalan kurt yerleşim yerine kadar inerek yiyecek aradı. Arazide yiyecek bulmakta zorlanan kurt, belde çevresindeki bağ evlerinin bulunduğu alana indi. Bölgede bir süre gezinerek yiyecek arayan kurt, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Bağ evinin etrafında bir süre dalaşan kurt daha sonra gözden kayboldu.
Son Dakika › Genel › Aç kalan kurt yerleşim yerlerine indi...Yiyecek arayan kurt kamerada - Son Dakika
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlerde Balıkesir adayını çekmesini isteyen CHP lideri Özgür Özel'e tepki gösterdi. Akşener, "Bu jest isteme işleminden bıktım, usandım, midem bulanıyor" ifadelerini kullanarak, bu tür taleplerden rahatsız olduğunu belirtti.
IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, yurt dışında yaşayan Müslümanların temsil kabiliyetlerinin geliştirilmesi çabalarının önemine işaret ederek, 'Bir Müslüman olarak, çevreden enerjiye, doğadan hayvan haklarına kadar, sadece kendimiz için değil, tüm insanlık için hayır namına çalışmalıyız.' dedi. Ergün, 'Azınlık Toplumu Olarak Müslümanca Yaşam' başlığıyla düzenlenen konferansta, temsil açısından Müslümanca yaşamanın önemine vurgu yaptı.
Samsun-Sinop kara yolu Kolay Kavşağı mevkisinde yapılan denetimde araç sürücüleri trafik kuralları hakkında bilgilendirildi. Telefonla konuşma, ışık ihlali, takograf ve belge denetimi yapılan uygulamada 224 araç kontrol edildi. Denetimlerde 3 bin 135 lira ceza uygulanan bir sürücüye aracını muayene yaptırmadığı gerekçesiyle ceza kesildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise yol asayiş uygulamasında 185 kişiye GBT kontrolü yaptı.
Sizin düşünceleriniz neler ?