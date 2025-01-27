Adalar'da Müsilaj Tehdidi Yeniden Belirdi - Son Dakika
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Genel

Adalar'da Müsilaj Tehdidi Yeniden Belirdi

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Marmara Denizi'nde müsilaj tekrar ortaya çıktı, Adalar'da dronla görüntülendi.

27.01.2025 14:21
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Adalar'daki müsilaj tehdidi böyle görüntülendi

İSTANBUL - - Marmara Denizi'nde 2021 yılında büyük bir çevre felaketine yol açan müsilaj (deniz salyası) tehdidi, yeniden yüzeye çıktı. Son günlerde Adalar çevresinde gözlemlenen müsilaj, dron ile havadan görüntülendi.

Halk arasında deniz salyası olarak bilinen müsilaj, 2021 yılında Marmara Denizi'ni etkisi altına alarak büyük tehdit oluşturmuştu. Marmara Denizi'nde yeniden etkisini göstermeye başlayan müsilaj, Adalar'da da görülmeye devam ediyor. Deniz yüzeyini kaplayan beyaz tabaka dron ile havadan görüntülendi.

17 yıldır Büyükada'da yaşadığını söyleyen Meral Kaya, "Ben müsilaj yüzünden sadece ayağımı sokuyorum. Denize girmekten korkuyorum, hastalıktan korkuyorum. Kendimi korumak için kirli denize girmiyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Adalar'da Müsilaj Tehdidi Yeniden Belirdi - Son Dakika

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