Adana'da öğretmenin öldüğü yola mahalleli üst geçit istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Adana'da öğretmenin öldüğü yola mahalleli üst geçit istiyor

Adana'da Fen Bilgisi Öğretmeni Merve Çürük'ün trafik kazasında hayatını kaybettiği noktada bir araya gelen mahalle sakinleri, 'ölüm yolu' olarak isimlendirdikleri yola yetkililerden çözüm talep etti. Mahalle sakinleri, üst geçit ya da trafik ışıklarıyla bulvar üzerinde karşıdan karşıya geçişin rahatlayacağını söyleyerek çözüm bekliyor.

27.05.2024 20:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da öğretmenin öldüğü yola mahalleli üst geçit istiyor

ADANA - Adana'da Fen Bilgisi Öğretmeni Merve Çürük'ün trafik kazasında hayatını kaybettiği noktada bir araya gelen mahalle sakinleri, 'ölüm yolu' olarak isimlendirdikleri yola yetkililerden çözüm talep etti.

Kaza, 20 Mayıs günü Yüreğir ilçesi Mithat Özsan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 8 aylık hamile L.K. yönetimindeki 01 LD 400 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Fen Bilgisi Öğretmeni Merve Çürük'e çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı L.K. ile Merve Çürük hastaneye kaldırıldı. Merve Çürük doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı, L.K.'nin bebeğinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Bir süre önce sevgilisiyle nişanlandığı ve evlilik hazırlıkları yaptığı bildirilen öğretmenin cenazesi Kozan ilçesinde toprağa verildi.

Kazanın meydana geldiği noktada torunları ve çocukları ile birlikte bir araya gelen Kışla Mahallesi sakinleri ise bulvar üzerinde karşıdan karşıya geçişlerin çok tehlikeli olduğu gerekçesiyle yetkililerden çözüm talebinde bulundu. Üst geçit ya da trafik ışıklarıyla bulvar üzerinde karşıdan karşıya geçişin rahatlayacağını söyleyen mahalle sakinleri, 'ölüm yolu' olarak isimlendirdikleri yola çözüm bekliyor.

Kazadan yarım saat öncesinde öğrencilerine düğün davetiyesi vermiş

Kızının, Merve Çürük'ün öğretmenlik yaptığı dershaneye gittiğini belirten Yağmur Karakaya Ayhan, "Kızım dersi bittikten sonra eve geldi. Hoca hanım da dersin ardından evine gitmek için karşıdan karşıya geçmeye çalışıyor. Fakat burada ne bir ışık, ne de üst geçit olmadığı için hızlı gelen araç maalesef Merve hocamıza çarpıyor ve kendisi hayatını kaybediyor. Kızımın öğretmeni olduğu için yakın olarak da tanıyorduk, çok üzüldük. Eylül ayında düğünü vardı. Öğrencileri ile konuşmuşlar. Hatta çocuklar 'hocam bizi düğününüze çağırmazsanız küseriz' demişler. Ancak maalesef düğünü gerçekleşemedi, cenazesi gerçekleşti. Ölüm yolu diyorum ben buraya. Her ay 1-2 kişi mutlaka hayatını kaybediyor. Hocam kazadan yarım saat öncesinde düğününe davet ederek kızıma davetiye vermiş. Biz de maalesef şok olduk. Derin bir üzüntü içerisindeyiz" dedi.

"Her an araba çarpacak diye çok korkuyoruz"

Torununun mahallede yer alan ana sınıfına gittiğini belirten mahalle sakini Nazmiye Türkeri de, "Torunum yakındaki ana sınıfına gidiyor. Çevrede ilkokul, dershane ve sağlık ocağı da var. Ancak çocuklarımız sokakta oynayamıyor. Ben karşıdan karşıya geçeceğim zaman 1 saat beklemek zorunda kalıyorum. Geçeceksen, bekleyeceksin. Çocuklarla geçmemiz imkansız. Her an araba çarpacak diye çok korkuyoruz. Buraya üst geçit ya da trafik ışıkları olabilir, çok memnun oluruz. Çocuklarımız da rahat eder, biz de rahat ederiz" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Sakine Yaşdal ise, "Çocuklarımızı ve torunlarımızı sokağa bırakamıyoruz. Biz de karşıdan karşıya geçemiyoruz. Çok rahatsız oluyoruz çocuklara bir şey olacak diye. Herkes korku içinde yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

trafik, Adana, Trafik, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Adana'da öğretmenin öldüğü yola mahalleli üst geçit istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:43 Kemal Kılıçdaroğlu: ’İlla Cumhurbaşkanı adayı ol’ diyen arkadaşlar dönüp tam tersini yaptı Kemal Kılıçdaroğlu: 'İlla Cumhurbaşkanı adayı ol' diyen arkadaşlar dönüp tam tersini yaptı
20:35 Dünden bu yana Fenerlilerin damarına basıyordu Küfürbaz astrolog Meral Güven, gözaltına alındı Dünden bu yana Fenerlilerin damarına basıyordu! Küfürbaz astrolog Meral Güven, gözaltına alındı
19:58 Sinan Ateş soruşturmasından el çektirilen savcının istediği kayıtlar ortaya çıktı Sinan Ateş soruşturmasından el çektirilen savcının istediği kayıtlar ortaya çıktı
19:53 Netanyahu’dan Filistinlilerin kampına saldırıya skandal yorum Netanyahu'dan Filistinlilerin kampına saldırıya skandal yorum
19:51 Reisi’nin helikoptere binmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı Reisi'nin helikoptere binmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
21:34 Fatih Terim, Galatasaray’ın 24. şampiyonluğunu kutladı Fatih Terim, Galatasaray'ın 24. şampiyonluğunu kutladı
20:02 Merdiven boşluğunda ipe asılı halde bulundu Merdiven boşluğunda ipe asılı halde bulundu
19:27 Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamaları başladı İstanbul’da sokaklar sarı-kırmızı Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları başladı! İstanbul'da sokaklar sarı-kırmızı
18:44 Ali Koç’tan sürpriz transfer hamlesi Benzema ile bizzat görüştü Ali Koç'tan sürpriz transfer hamlesi! Benzema ile bizzat görüştü
18:41 10 kişinin öldüğü kazada otobüsün otogardan çıkışı kamerada 10 kişinin öldüğü kazada otobüsün otogardan çıkışı kamerada
18:24 Erzincan İliç’teki madende bir toprak kayması daha Erzincan İliç'teki madende bir toprak kayması daha
18:03 Mersin’de 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü tutuklandı Mersin'de 10 kişinin öldüğü zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü tutuklandı
18:03 Manşetlerden biri Fenerbahçelileri çıldırtacak Galatasaray’ın şampiyonluğu Avrupa basınında şaşkınlık yarattı Manşetlerden biri Fenerbahçelileri çıldırtacak! Galatasaray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında şaşkınlık yarattı
17:44 Mauro Icardi rahat durmuyor Ali Koç’a bir gönderme daha Mauro Icardi rahat durmuyor! Ali Koç'a bir gönderme daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 22:22:31. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da öğretmenin öldüğü yola mahalleli üst geçit istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement