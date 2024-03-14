Adana'da 'siyasi parti afişi' kirliliğine seçim kurulu son verdi
Adana'da kentin tüm kavşaklarında, bulvarında ve direklerinde bulunana seçim afişleri parti ayırt etmeksizin toplatıldı
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger," Başka bir şehirde bu kadar yaygın afişleme olmamıştır"
ADANA - Adana'da seçim kurulu kararı ile kentin birçok kavşağına, bulvarında ve aydınlatma direklerine asılan 'Seçim afişi" parti ayırt etmeksizin toparlatıldı. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, asılan afişler için "Bu iş kontrolden çıkmış durumda" dedi.
31 Mart 2024 mahalli idareler seçimleri öncesinde belediye başkan adayları ve muhtar adayları, Adana'da yasaklı yerlere bile seçim afişi asarak hem görüntülü kirliği oluşmasına hem de trafiği tehlikeye düşürdü.
Kentteki hemen hemen tüm kavşaklarına, bulvarlarına ve aydınlatma direklerine partiler ve muhtar adayları afiş astırdı. Yasal noktaların dışarısına asılan afişler seçim kurulu kararı ile toplatıldı.
"Bu iş kontrolden çıkmış durumda"
Adana Valisi Yavuz Selim Köşger
Başka bir şehirde bu kadar yaygın afişleme olmamıştır diyen Adana Valisi Yavuz Selim Köşger," Geçtiğimiz günlerde ölümlü bir trafik kazası da meydana gelmişti. Adana'da bu iş kontrolden çıkmış durumda. Yasal olarak seçime 30 gün kala serbest propaganda döneminde nereye, ne kadar afiş asılacağı belirlenmiş. Bunun dışında afiş asılması doğru değil. Muhakkak bir vatandaşımızın vefat etmesi de bu konuda etkili olmuştur. Tüm ilçe seçim kurulları, afişlerin toplatılması kararı aldı. Hem zabıta hem de emniyet güçlerimizle birlikte bu kararı uyguluyoruz" dedi.
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