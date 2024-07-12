Adana'da vatandaşlar dikenli incir yiyerek serinliyor - Son Dakika
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Adana'da vatandaşlar dikenli incir yiyerek serinliyor

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Adana'da sıcaktan bunalan vatandaşlar, seyyar tezgahlarda buz kalıpları arasında soğutularak satılan dikenli incirle serinliyor. Dikenli incir, vücut direncini artırarak sindirim sistemini çalıştırdığına inanılan ve Adana'da büyük ilgi gören bir meyvedir. Organik olarak satılan dikenli incir, sıcak havada serinlemek isteyen kişiler tarafından büyük bir keyifle tüketilmektedir. Ayrıca, dikenli incirin birçok sağlık faydası olduğu da belirtilmektedir.

12.07.2024 10:30
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Adana'da vatandaşlar dikenli incir yiyerek serinliyor

ADANA - Adana'da sıcaktan bunalan vatandaşlar, seyyar tezgahlarda buz kalıpları arasında soğutularak tanesi 15 liradan satılan dikenli incirle serinliyor.

Ülkemizde Akdeniz ve Ege Bölgelerinin özellikle kıyı şeridinde doğal olarak yetişen dikenli incir, yaz aylarında Adana'da büyük ilgi görüyor. Vücut direncini artırarak sindirim sistemini çalıştırdığına inanılan ve yetiştiği bölgeye göre hint inciri, frenk inciri ve babutsa gibi farklı yerel isimlerle anılan dikenli incirin tanesi Adana'da 15 TL'den satılıyor.

Üzerindeki dikenli kabuk tabakası temizlenerek seyyar tezgahlarda buz kalıpları arasında soğutularak satılan organik dikenli incir, sıcak havanın hakim olduğu kentte serinlemeye çalışan kişilerce büyük bir keyifle tüketiliyor.

"Tanesi 15 liradan satılıyor"

Yaklaşık 35 yıldır dikenli incir sattığını belirten Mesut Yılmaz, "20 TL ile açtık sezonu. Şu an 15 TL'ye veriyoruz tanesini. Hormonsuz olarak tek meyvedir bu. Doğaldır, böbrek taşlarına iyi geliyor, kalbe ve göze de iyi geliyor. Adana'ya özgü faydalı bir meyve. Sıcak havada soğuk dikenli incirle insanları serinletiyoruz. Canı çeken geliyor. Maalesef Adana'mız her zaman sıcak. Yaz sezonunda insanları serinletiyoruz. Çok faydalı, çok da serinletiyor. Soğuk soğuk ikram ediyoruz" dedi.

Sıcakta serinlemek için dikenli incirin çok önemli olduğunu söyleyen Ömer Yeniay da, "Az önce yedim. Çok güzeldi. Adana sıcağında insana en iyi gelen şey budur. İnsanın içini soğutuyor. İyi geliyor. Bu havada bunu yemek lazım. Bu havada bunu yemezsek Adana bizi öldürecek" şeklinde konuştu.

"Kolon kanseriyim, bununla tedavi oldum diyebilirim"

Kolon kanseri olduğunu ve tedavi süreci boyunca dikenli incir tüketerek çok fazla faydasını gördüğünü belirten Hakan Şenol ise, "Dünyanın hormonsuz doğal ve kendi başına yetişen nadir meyvelerinden biridir. Birçok şeye faydası olduğu gibi en büyük faydası bağırsaklaradır. Bunu al burada, soydur, eve götür, buzluğa koy. Akşam yemekten önce, yemekten sonra güzel. Ben bir kez yemeye başladığımda 10-12 tane yiyorum. Çok da faydasını gördüm. Ben kendim kolon kanseriyim. Tedavi bile oldum bununla diyebilirim abartısız bir şekilde" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Adana'da vatandaşlar dikenli incir yiyerek serinliyor - Son Dakika

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