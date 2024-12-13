AFAD'dan Öğrencilere Yurt Projesi - Son Dakika
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AFAD'dan Öğrencilere Yurt Projesi

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AFAD, konteynırları öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamak için kullanacak, afetlere de hazırlanacak.

13.12.2024 15:27
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AFAD'ın konteynırları öğrencilere yurt olacak

Proje ile konteynırlardan yapılacak olan yaşam alanları muhtemel afetlerde de kullanılacak

AFAD İl Müdürü Rifat Genç:

"4.1 milyon öğrencinin olduğu ülkemizde daha güzel stratejiler üreterek barınma ihtiyacını karşılamak adına projemizi gerçekleştiriyoruz"

KAYSERİ - Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kayseri Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile depremzedeler için alınan konteynırların öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılaması için oluşturulacak yaşam alanında kullanılması hedefleniyor.

AFAD Kayseri İl Müdürlüğü ile Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından yürütülen proje, öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını giderecek. Proje kapsamında depremzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için alınan 215 bin konteynırdan oluşturulacak yaşam alanları, muhtemel afetlerde de afetzedeleri ağırlayacak. Proje, FIFA 2022 Dünya Kupası öncesinde Katar'da yapımı tamamlanan ve konteynırlardan yapılan Stadium 974'ü de akıllara getirirken, taşınılır olması özelliği ile afetlerde kullanılabilecek.

"4.1 milyon öğrencinin olduğu ülkemizde daha güzel stratejiler üreterek barınma ihtiyacını karşılamak adına projemizi gerçekleştiriyoruz"

Proje hakkında bilgiler veren AFAD İl Müdürü Rifat Genç; "6 Şubat depremlerini yoğun bir acıyla yaşadık. Erciyes Üniversitesi'ndeki hocalarımla birlikte orada geçici barınma için kullandığımız konteynırların sürdürülebilir bir kalıcı yöntem ile daha sonrasındaki afetlerde kullanılabilmesi için proje başvurunda bulunduk ve TÜBİTAK projemizi kabul etti. Biz bu proje ile şunları hedefliyoruz. İlk olarak üniversitelerimizdeki öğrenci kapasitesinin her gün artmasından dolayı barınma sorunu ortaya çıkacak. AFAD'ın elinde bulunan konteynırlar ile birlikte yeni yurt imkanlarının nasıl çözülebileceği noktasında bir yaklaşımda bulunduk. Afet bölgelerinde bulunan üniversitelerdeki barınma sorununu çözdüğümüz zaman bir afet olduğu zaman o alanlar afetzedelerin imkanına açabileceğiz. Böylelikle hem KYK yurtlarını öğrencilerimiz kullanmaya devam edecek. Afetzedelerimiz de kalıcı konutlarına geçene kadar kaliteli bir barınma alanı olan konteynırlarda yaşamlarını sürdürecek bir proje geliştirmek için bu yola çıktık. İnşallah güzel işler yapacağız diye ümitleniyoruz. Afet bölgelerinde kullanılması için 215 bin konteynır üretildiğini biliyoruz. Bizde bu üretimin üzerine bu yola çıktık. 4.1 milyon öğrencinin olduğu ülkemizde daha güzel stratejiler üreterek barınma ihtiyacını karşılamak adına projemizi gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.,

"Sosyal donatılı, alt yapıları sağlam alanlar üretmeyi hedefliyoruz"

ERÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Selman Sevindik de, "Projemizde hem öğrencilerimizin barınma problemlerine bir çözüm bulmak hem de muhtemel depremler için hazırlıklı olmayı hedefliyoruz. Bunu da gerçekleştirmek için öğrencilerin barınabilecekleri şekilde konteynırları iç mekan tasarımları ile yeniden organize etmek, konteynırların bir araya gelerek oluşturacakları alanları tipolojiler halinde belirleyerek sosyal donatılı, alt yapıları sağlam alanlar üretmeyi hedefliyoruz. Bununla birlikte konteynırları deprem olması yüksek olan bölgeler olmak üzere tüm Türkiye'ye dağıtılabilmesi için haritalandırma yapmayı da hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Deprem, Sağlık, Eğitim, Genel, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Genel AFAD'dan Öğrencilere Yurt Projesi - Son Dakika

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