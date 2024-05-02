Ağlatan doğum günü sürprizi: Down sendromlu Ramazan, ilk kez doğum günü kutladı - Son Dakika
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Ağlatan doğum günü sürprizi: Down sendromlu Ramazan, ilk kez doğum günü kutladı

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Adana'da down sendromlu olan 23 yaşındaki Ramazan, hayatı boyunca doğum günü kutlamamıştı. Ancak annesi ve Ogün Abi Derneği'nin sürpriz organizasyonuyla Ramazan'ın 23. yaş doğum günü kutlandı. Ramazan'ın mutluluğu gözlerinden okunurken annesi gözyaşlarını tutamadı. Bu özel gün, Ramazan ve ailesi için unutulmaz bir anı oldu.

02.05.2024 10:13
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Ağlatan doğum günü sürprizi: Down sendromlu Ramazan, ilk kez doğum günü kutladı

Evladının doğum gününde gözyaşlarını tutamayan anne:

"Oğlumun bugün yüzü güldü"

ADANA - Adana'da hayatı boyunca doğum günü kutlamayan down sendromlu 23 yaşındaki Ramazan için yapılan doğum günü sürprizinde annesi gözyaşlarını tutamadı. Ramazan'ın mutluluğu ise gözlerinden okundu.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi'nde yaşayan Feride ve Zeki Elçiçek'in8 çocuğundan en büyüğü olan Ramazan (23), down sendromlu olarak dünyaya geldi. Doğduğundan bu yana sağlık sorunlarıyla boğuşan Ramazan'ın ailesi de maddi imkansızlıklar nedeniyle evladının doğum gününü hiç kutlayamadı. Geçtiğimiz ay Adana'da faaliyet gösteren Ogün Abi Derneği'ne ulaşan anne Feride Elçiçek, evladının 23. yaş doğum gününü kutlamak istediğini söyledi.

Pasta alındı, sürpriz yapıldı

Ogün Abi Derneği ise bu isteğe kayıtsız kalmadı ve down sendromlu Ramazan için özel pasta yaptırılıp sürpriz doğum günü partisi yapıldı. Ramazan'ın mutluluğu gözlerinden okunurken anne Feride Elçiçek ise evladının ilk kez kutlanan doğum gününde gözyaşlarını tutamadı.

Pastayı kesti, ilk dilimi kendisi yedi

Mumları üfledikten sonra Ogün Abi Derneği başkanı Ogün Sever Okur ile birlikte pastayı kesen Ramazan, kestiği pastadan ilk dilimi yedi.

"Hiç doğum gününü kutlayamadık"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan anne Feride Elçiçek, çok mutlu olduğunu söyledi. Elçiçek, "Çok duygulandım. Çünkü Ramazan benim en kıymetlim. Kendisi 2 aylık olduğunda down sendromlu olduğunu öğrendik. Kalbinde 3 tane delik vardı ve ameliyat oldu. Sürekli hastanelerde kaldık. Bu yaşa geldi ama hep hastaneye gidiyoruz. Hiç doğum gününü kutlayamadık. Bugün çok mutlu oldu. İlk defa oğlumun doğum gününü kutladık. Ben onun doğum gününü kutlamayı hep istiyordum ama bir türlü kısmet olmadı. En azından bugün oğlumun yüzü güldü" ifadelerini kullandı.

"İlk kez kendi pastasını yedi"

Ogün Sever Okur ise Ramazan'ın mutluluğu nedeniyle çok duygulandığını anlatarak, "Ramazan'ı uzun zamandır tanıyorum ve ailesinden onun bugün doğum günü olduğunu öğrendim. Bizlerde ona böyle sürpriz yapalım istedik. Bu tarz organizasyonları sürekli yapıyoruz. Başkasının doğum günü olsa bile pastasını dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklara gönderenler oluyordu. Ramazan her pasta geldiğinde koşarak yanımıza geliyordu. Bu seferde kendi doğum gününü kutladı. İlk kez kendi pastasını yedi. Annesi ve biz çok duygulandık" dedi.

Öte yandan Ogün Sever Okur dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukların doğum günlerini kutlamaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Ağlatan doğum günü sürprizi: Down sendromlu Ramazan, ilk kez doğum günü kutladı - Son Dakika

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