Ağrı'da Gelenekler Geleceğe Taşınıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Ağrı'da Gelenekler Geleceğe Taşınıyor

Geniş Video İzle

Ağrı'da unutulmaya yüz tutan gelenekler, 'Şehrimi Keşfediyorum' projesiyle çocuklara aktarılıyor.

05.03.2025 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da unutulmaya yüz tutan gelenekler, yeni nesillere aktarılıyor

AĞRI - Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Şehrimi Keşfediyorum" projesi kapsamında 23 Nisan Anaokulu'nda düzenlenen etkinlikte, nine ve dedeler minik torunlarına yöresel yemekleri ve geleneksel el sanatlarını tanıtarak geçmişe ışık tuttu.

Ağrı 23 Nisan Anaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, unutulmaya yüz tutmuş gelenekler canlandırıldı. Etkinlikte tandır ekmeği yapımı, soba üzerinde patates pişirme, keşkek hazırlama, un helvası yapımı gibi geleneksel mutfak kültürü öğretilirken, yün eğirme ve halı dokuma gibi eski el sanatları da tanıtıldı.

Anaokulu Müdürü Kübra Hilal Yavuz, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, kültürel mirasın korunmasının toplumsal ilerleme açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Bugün, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde başlatılan 'Şehrimi Keşfediyorum' projesinden yola çıkarak, kadim geleneklerimizi ve değerlerimizi çocuklarımıza aktaracağımız bir platform oluşturduk. Peyami Safa'nın da dediği gibi, bir milleti yok etmek için askeri istilaya gerek yoktur, ona tarihini, kültürünü ve dilini unutturmak yeterlidir. Biz de bu bilinçle geçmiş ile gelecek arasında köprü kurmak istedik" dedi.

Etkinlik kapsamında çocuklara soba üzerinde patates pişirmeyi öğrettiklerini ifade eden Yavuz, "Eskiden tandır geleneği çok yaygındı, ancak günümüzde bu gelenek azalmış durumda. Bunu yaşatmak adına annelerimizi buraya davet ettik, onlara tandır ekmeği ve hamur açtırarak pişirme sürecini çocuklarımıza gösterdik. Keşkek, yöremizde hala çok yapılan bir yemektir, halise olarak da bilinir. Küçük tüplerle kurduğumuz platformda annelerimize keşkek yaptırdık. Yöremizde meşhur olan un helvasını, bazıları 'jejerunda' olarak adlandırıyor. Çocuklarımız için un ve şeker getirerek velilerimizin helva yapmasını sağladık" ifadelerini kullandı.

Yün eğirme ve halı dokuma gibi unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının da çocuklara aktarıldığını vurgulayan Yavuz, "Eskiden çok yaygın kullanılan iplik, tarak gibi yün eğirme ve halı dokuma malzemelerini getirerek çocuklarımıza tanıttık. Büyüklerimiz, torunlarına bu mirası anlatırken hem geçmişin izlerini yaşattılar hem de geleceğe anlamlı bir hatıra bıraktılar" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Eğitim, Genel, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Genel Ağrı'da Gelenekler Geleceğe Taşınıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:13 Öcalan’ın çağrısından sonra ’’PKK silah bırakır mı’’ anketi yapıldı İşte çıkan sonuç Öcalan'ın çağrısından sonra ''PKK silah bırakır mı?'' anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç
11:55 Zincir markette pes dedirten kampanya Vatandaşı böyle kandırıyorlar Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar
11:39 Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL
10:56 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor
10:42 Ekrem İmamoğlu “sahte diploma“ soruşturmasında ifade verdi Ekrem İmamoğlu "sahte diploma" soruşturmasında ifade verdi
18:34 Tiryakilere sigarayı bıraktıracak zam geliyor Tiryakilere sigarayı bıraktıracak zam geliyor
18:34 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile kariyerinde bir ilke imza atabilir Jose Mourinho, Fenerbahçe ile kariyerinde bir ilke imza atabilir
18:34 Zorlu Holding’de yeni CEO belli oldu Zorlu Holding'de yeni CEO belli oldu
18:20 Yasin Öztekin, kariyer rekoru kırdı Yasin Öztekin, kariyer rekoru kırdı
18:05 15 yaşındaki kızı okul çıkışında gasp edip bıçakladı 15 yaşındaki kızı okul çıkışında gasp edip bıçakladı
17:30 Putin, Trump yönetimine İran’la iletişim kurmak için yardımcı olmayı kabul etti Putin, Trump yönetimine İran'la iletişim kurmak için yardımcı olmayı kabul etti
17:27 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame hazırladı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında iddianame hazırladı
17:26 DEM Parti, siyasi parti turlarına başlıyor DEM Parti, siyasi parti turlarına başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 13:22:47. #7.12#
SON DAKİKA: Ağrı'da Gelenekler Geleceğe Taşınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.