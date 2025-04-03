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Genel

Ahi Esnafından Üretim Çağrısı

Kırşehir'de Ahi esnafları, ekonomik sorunlar karşısında boykot yerine üretim ve çalışmayı öneriyor.

03.04.2025 16:14
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Ahi esnafından boykot yerine üretim çağrısı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de Ahilik geleneğini sürdüren esnaflar, ekonomik sorunlar karşısında boykot ve protesto yerine üretim ve çalışmayı arttırmayı savunuyor.

Ahilik Kültürünün başkenti olarak bilinen Kırşehir'de, yerel esnaf ekonomik dalgalanmalara karşı ortak duruş sergiliyor. Ahi esnafları; sorunların çözümlerinin üretimden geçtiğini belirterek, işlerine dört elle sarılmaya devam edeceklerini belirtti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan ve şehirde berberlik yapan Mustafa Demir; "Biz Ahi esnafıyız. Bizlerin hedefi çalışmak üzerine, boykot söylemlerine de karşıyız. Ahi esnafı olarak bayram öncesinde de sonrasında da çalışmalarımızı sürdürdük. Bizler üreteceğiz ve bizlerden sonraki nesiller rahat nefes alacak. Devletimizin yanındayız" dedi.

"Boykot yok üretim var"

Şehirde ikinci çarşı üzerinde konfeksiyon dükkanı işleten İsa Yılmaz ise açıklamasında; "Boykot falan yok. Biz, devletin ve milletin yanındayız. Bu vatan varsa bizler varız, vatan yoksa bizler zaten yokuz. Birilerinin çağrıları sonrasında da bu millet boykot yapmaz. Kimse 'kendini zeki milleti aptal sanmasın' diye konuştu.

Terzilik yaparak hayatını sürdüren Levent Çalışır ise boykot yok kardeşim sadece üretim var diye belirtti.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kırşehir, Ekonomi, Kültür, Genel, Yaşam, Son Dakika

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