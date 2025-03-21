Aile Yılı'nda Mahyalar Yanıyor - Son Dakika
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Aile Yılı'nda Mahyalar Yanıyor

Aile Yılı dolayısıyla camilerde aileyi vurgulayan mahyalar asıldı, Göktaş mesajlarını paylaştı.

21.03.2025 14:03
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Ramazanın ikinci yarısında mahyalar 'Aile Yılı' için yanıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş:

"Asırlık güzel geleneğimiz, Aile Yılı vesilesiyle şehirlerimizi olduğu kadar gönüllerimizi de aydınlatsın"

ANKARA - 'Aile Yılı' dolayısıyla ramazan ayının ikinci yarısında camilerdeki mahyalar, ailenin önemini vurgulayan mesajlarla süslendi.

Ramazan ayının manevi atmosferini yansıtan mahyalar, 2025'in 'Aile Yılı' ilan edilmesi dolayısıyla aile vurgusuyla ışıldıyor.

Ülke genelinde camilere "Aile toplumun temelidir", "Ailemiz geleceğimiz", "Ailemiz servetimiz", "Allah'ın rahmeti, peygamberin sünneti, en hayırlınız ailesine iyi davranandır", "Dünyadaki cennetimiz: Aile" yazılı mahyalar asıldı.

"Biz büyük bir aileyiz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ramazan kadim değerlerimizin ve geleneklerimizin tazelendiği bir iklimdir. Bu mübarek ayda asırlık mahya geleneğimizi, toplumun en kıymetli yapı taşı olan aileye dair mesajlarla buluşturduk. 81 ilimizde Mahyalarımız "Aile Toplumun Temelidir" ve "Ailemiz Geleceğimiz" mesajlarıyla yanıyor. Asırlık güzel geleneğimiz, Aile Yılı vesilesiyle şehirlerimizi olduğu kadar gönüllerimizi de aydınlatsın. Biz büyük bir aileyiz."

Bakan Göktaş, paylaşımında camilerdeki mahyaların yer aldığı videoya da yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Aile Yılı'nda Mahyalar Yanıyor - Son Dakika

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