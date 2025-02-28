AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan 28 Şubat'ın yıl dönümünde açıklama - Son Dakika
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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan 28 Şubat'ın yıl dönümünde açıklama

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan 28 Şubat'ın yıl dönümünde açıklama AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Muammer Birdal: "28 Şubat başına ne sıfat getirilirse getirilsin, amasız fakatsız, düpedüz bir darbedir" "15 Temmuz direnişi, milletin darbecilere karşı duruşunun en...

28.02.2025 17:05
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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan 28 Şubat'ın yıl dönümünde açıklama

AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Muammer Birdal:

"28 Şubat başına ne sıfat getirilirse getirilsin, amasız fakatsız, düpedüz bir darbedir"

"15 Temmuz direnişi, milletin darbecilere karşı duruşunun en büyük nişanesidir"

İSTANBUL - -AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından 28 Şubat Darbesi'nin 28. yıl dönümü nedeniyle 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirildi. İstanbul'da yapılan basın açıklamasında konuşan AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Muammer Birdal, "28 Şubat, millet iradesine silah çekilen, seçilmiş hükümetin zorla görevden alındığı ve dini inançları nedeniyle toplumun geniş kesimlerine yönelik karalama ve zulmün başlatıldığı düpedüz bir darbedir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu millet hukuk ve sandık yoluyla içerideki ve dışarıdaki tüm darbe yandaşı güruhların planlarını boşa çıkarmıştır. 15 Temmuz direnişi bunun en büyük nişanesidir" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından 28 Şubat Darbesi'nin 28. yıl dönümü nedeniyle 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamayı AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Muammer Birdal yaptı. "28 Şubat başına ne sıfat getirilirse getirilsin, amasız fakatsız, düpedüz bir darbedir" diyen Birdal, "Bugün 28 Şubat Darbesinin 28'inci yıl dönümünde darbe ve darbecilik zihniyetini bir kez daha kınamak için bir araya geldik. Burada şunun altını kalın çizgilerle bir kez daha çiziyoruz ki 28 Şubat başına ne sıfat getirilirse getirilsin, amasız fakatsız, düpedüz bir darbedir. Millet iradesine silah çekilmiştir. Seçilmiş hükümet süreç içinde silahların gölgesi altında görevinden el çektirilmiştir. Sözde irtica bahanesiyle bu ülkenin öz evlatlarına sırf dini inançlarından dolayı karalama, aşağılama, işten çıkarma, fişleme ve engelleme gibi yöntemlerle topyekun bir karanlık kampanya başlatılmıştır. Çok geniş toplum kesimleri katsayı adaletsizliği ve başörtüsü zulmü gibi hukuk dışı uygulamalarla kamusal alandan adeta silinmeye çalışılmıştır. Gençlerin hayatları karartılmıştır. İnsanların gelecekleri ellerinden alınmıştır. Darbeci zihniyet bu ülkenin vatandaşlarına yönelik gözü dönmüş bir nefretle hem toplumu hem de siyaseti dizayn etmeye çalışmıştır. Ancak aziz milletimize bin yıl sürecek projeler dayatanlar en net cevabı yine milletin kendisinden sandıkta aldılar. 2002 yılında iktidara gelen AK Parti, geçen yıllar içinde sadece bu ülkede altyapı atılımı yapmakla kalmamış; medyadan bürokrasiye sermayeden siyasete darbe ve vesayet odaklarını teker teker bozguna uğratmıştır. Bunların artıklarıyla da her koşulda mücadele devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz direnişi, milletin darbecilere karşı duruşunun en büyük nişanesidir"

Milletin bir daha 28 Şubat gibi süreçleri tecrübe etmemesi için demokrasi bilincini ve millet iradesi fikrini her zaman canlı tutacaklarını söyleyen Birdal, "Bugün gurur duyduğumuz, başta savunma sanayimiz gibi alanlardaki başarılar vesayet odaklarının çökertilmesinden sonra elde edilmiştir. Bu büyük dönüşümün en büyük mimarı olan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu millet hukuk ve sandık yoluyla içerideki ve dışarıdaki tüm darbe yandaşı güruhların planlarını boşa çıkarmıştır. 15 Temmuz direnişi bunun en büyük nişanesidir. Yine son zamanlarda bazı çevrelerin vesayet günlerini çağrıştıran açıklamaları da bizlere 28 Şubat dönemine özlem duyanların olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır. Dünyaya gıpta ettirecek bir demokratik seçim sonucu iş başına gelmiş Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Cumhurbaşkanımızın sandıkta bükemedikleri bileğini demokrasi dışı hukuk dışı yollarla bükme arayışında olanların tarihten ders alması gerekmektedir. Bu ülke için taş üstüne taş koymayı bırakın bilakis milletin sırtından kazandıklarıyla millete istikamet çizmeye çalışanları da yine en iyi milletin kendisi görüyor. Bizler AK Parti olarak Allah'ın izni, milletimizin oyu ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde bugüne kadar ülkemize hizmet üretme aşkı ve darbecilerin karşısında dik durma azmiyle durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin bir daha 28 Şubat gibi süreçleri tecrübe etmemesi için demokrasi bilincini ve millet iradesi fikrini her zaman canlı tutacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, 15 Temmuz, Politika, 28 Şubat, İstanbul, AK Parti, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan 28 Şubat'ın yıl dönümünde açıklama - Son Dakika

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