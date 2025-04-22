AK Parti Kadın Kollarından 81 İlde 23 Nisan coşkusu

İSTANBUL - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, çocuklarla anlamlı bir buluşmada bir araya geldi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, çocuklarla anlamlı bir buluşmada bir araya geldi.

Avrupa'nın en büyük Fizik Tedavi Hastanesi olma özelliğini taşıyan Bahçelievler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ni ziyaret eden Başkan Ercan, burada tedavi gören çocuklarla tek tek ilgilendi. Tedavi gördükleri için 23 Nisan etkinliklerine katılamayan miniklerin ayağına bayram coşkusunu götüren Ercan, hastane personelinden çocukların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı, bayramlarını kutladı ve çeşitli hediyeler verdi. Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşanırken, çocukların yüzündeki tebessüm günün en kıymetli anı oldu.

Ziyaretin ardından Bahçelievler Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen Çocuk Sinema Etkinliği'ne katılan Tuğba Işık Ercan, minik misafirlerle birlikte film izleyerek bayram coşkusuna ortak oldu. Çocuklarla sohbet eden Ercan, onların hayallerini ve dileklerini dinledi, bayram sevincine yürekten eşlik etti.

81 ilde AK Parti Kadın Kolları teşkilatları eş zamanlı olarak hastane ziyaretleri gerçekleştirerek çocuklara moral verdi. Kadın Kolları, miniklerin yüzünde bir gülümseme bırakmak için tüm samimiyetleriyle yanlarında oldular.

Başkan Tuğba Işık Ercan, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Sizlere Sayın Cumhurbaşkanımızın sevgilerini, selamlarını iletiyorum kıymetli çocuklar. Sizlerin bir tebessümüne vesile olabilmek, bizim için en kıymetli bayram hediyesi. Hepinizin bayramını yürekten kutluyorum."

AK Parti Kadın Kolları, 23 Nisan'ın neşesini hastane odalarından sinema salonlarına taşıyarak yüzlerce çocuğun yüreğine bayram sevinci işledi.