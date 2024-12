Akşener'in Kayınbiraderi Davayı Yorumladı

Genel

Meral Akşener ile davalık olan kayınbiraderi yaşananları anlattı

Hasan Basri Akşener:

"Kendisi de sütten çıkmış ak kaşık değil"

"Bu bir siyasetçinin intikamı diyelim"

"Abim, Meral Akşener'e itaat ettiği için benim ona sözüm olamaz"

KOCAELİ - İYİ Parti Eski Genel Başkanı Meral Akşener'le davalık olan kayınbiraderi Hasan Basri Akşener, "Bir volkan patlaması şeklinde siyaseti bırakınca, daha doğrusu siyasete ara verince, bu mola esnasında, son 5 senede yaşananların intikamını alıyor diye düşünüyorum" dedi.

Zafer Partisi Kurucular Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Hasan Basri Akşener, yengesi İYİ Parti Eski Genel Başkanı Meral Akşener ile mahkemelik oldu. Meral Akşener'in şikayet ettiği kayınbiraderi Hasan Basri Akşener süreci ve yaşadıklarını anlattı. Meral Akşener ile tanışıklıklarının 1980'li yıllara dayandığını ifade eden Hasan Basri Akşener, daha önce bir problemleri olmadığını, ancak 2017 yılında Meral Akşener'in parti kurmasının ardından 2018 yılında sosyal medya hesabından paylaşımlarının aile içinde problemlere yol açtığını belirtti.

"Bunlar bize uymaz senin soyadın Akşener"

Hasan Basri Akşener, paylaşımlarından dolayı özellikle abisi Tuncer Akşener tarafından tepki gördüğünü belirterek, "Bu yazılar karşı tarafı rahatsız etmiş. Rahatsız edince doğal olarak tepki oluştu. 'Niye bunları yazıyorsun? bunlar bize uymaz, senin soyadın Akşener' gibi uyarılarda bulundu abim Tuncer Akşener. Ben de 'bu durumdan rahatsız oluyorsanız bir yazı yazacağım' dedim ve bu yazıyı yayınlandım. Yazıda, 'Benim Meral Akşener'le herhangi bir fikri bir bağım yoktur. Yazdığım yazılar sadece Hasan Basri Akşener'i bağlar. Ben Meral Akşener adına yazı yazmıyorum, kendi adıma yazı yazıyorum' dedim. Fakat bu rahatsızlığı gidermemiş demek ki. Benim yazılarım da etkili oldu herhalde. Benim yazılarım sanırım rahatsız etti. Bundan dolayı 2018 yılından sonra başlayan bu süreç, 2020 yılında kopma noktasına geldi. Ben bu yazılarımdan dolayı kendisi tarafından takip edilmişim demek ki. Bana dava açtı" şeklinde ifade etti.

"Ben her zaman uzlaşmadan yanayım"

Hasan Basri Akşener, sosyal medya paylaşımlarının ardından kendisine dava açıldığını ve tehdit suçlamasıyla karşı karşıya kaldığını ifade ederek, "Benim ruhsatlı veya ruhsatsız bir silahım yok. Herhangi bir şekilde tehdit içerebilecek bir ifadede bulunmuş değilim. Öyle bir durum yok. Ben sadece iki kişi arasında yazdığım yazıdan, oradan bir çıkarımda bulunmuş. Sanki ben ona pusu kurmuşum da, bekliyormuşum. Bayramlarda takip edecekmişim gibi bir ifadeyle avukatı manipüle etti. Spekülasyona yol açtı. Tabii bu spekülasyonu savcı değerlendirmiş olsaydı o gece beni tutuklaması gerekirdi. Bir kişiyi aleni bir şekilde tehdit ediyorsanız, tutuklanırdınız. Öyle bir durum olmadığı için tutuklama olmadı. Dava açıldı, önce uzlaşmaya gidildi. Ben her zaman uzlaşmadan yanaydım, ancak karşı taraf uzlaşmak istemedi" diye konuştu.

"Tehdit davası çok komik"

Neden yargılanacağını bilmediğini ifade eden Hasan Basri Akşener, "Soruşturma aşamasında. İddianame hazırlanacak. Tehdit mi, hakaretten mi yargılanacağım bilmiyorum. Yalnız tehdit davası çok komikti. İçişleri Bakanlığı yapmış bir kişi, kayınbiraderi için diyor ki;' beni bu, herhangi bir şekilde takip ediyor'. Yani ben onu takip ediyormuşum, güya gittiği yerleri biliyormuşum, onu gördüğüm yerde vuracakmışım. Böyle bir şey olabilir mi, böyle bir mantık olabilir mi? Kendisi annemin Sapanca'daki evine gitti. Daha sonra annemi götürdü Ankara'ya. Bu kadar korkun vardı da, sonuçta sen İzmit'te oturmuyorsun ama ben seni takip edip bulacağım ya hesapta, öyle ya... Sen annemi gidiyorsun alıyorsun, evine götürüyorsun, fotoğraf veriyorsun. Ben senin için potansiyel suçlu isem, annemin Sapanca'daki evine gidiyorsun. Benim en kolay bulabileceğim yer anlamında söylüyorum. Yani herhangi bir şekilde tehdit unsuru olmadığını o da biliyor, herkeste biliyor" dedi.

"Bu bir siyasetçinin intikamı"

Bunun bir siyasetçinin intikamı olduğunu belirten Hasan Basri Akşener, "Geçmişte benim yazdığım, çizdiğim, aklıma gelen fikirlerim, değişik düşüncelerim olabilir tabii ki onunla aynı olmayan, Onların birikimiyle. Bir volkan patlaması şeklinde, siyaseti bırakınca, daha doğrusu siyasete ara verince, siyaseti bırakacağını sanmıyorum ama mola verdi. Bu mola esnasında, geçmişindeki son 5 senede yaşananların intikamını alıyor diye düşünüyorum. Partideki en küçük birimlere kadar dava açmış" şeklinde konuştu.

"Kendisi de sütten çıkmış ak kaşık değil"

Meral Akşener'in kendisi için, 'Akıl sağlığı yerinde değil' dediğini aktaran Hasan Basri Akşener, "Aynı şeyi Ümit Özdağ için de söyledi. Bu sözler bana geldi. Ben de dedim ki akıl sağlığı yerinde olmayan 39 tane kitap yazar mı? Kendisi de hakaret ediyor. Kendi de az kişiye hakaret etmedi. Paşalara 'zevzek' dedi. Kendisi de sütten çıkmış ak kaşık değil" ifadelerine yer verdi.

"Abim her zaman, 'Eşine itaat et kurtul' der"

Abisinin her zaman kendisine, 'Eşine itaat et, kurtul' dediğini anlatan Hasan Basri Akşener, "Benim partili arkadaşlarımıza bu görüşmelerin ekran kayıtları yollanmış. Siz madem dava açıyorsanız, siz bunları üçüncü şahıslara, benimle alakası olmayan insanlara da gönderiyorsunuz. Bunların hepsini topladığınız zaman art niyet olduğu, beni itibarsızlaştırmak adına yapıldığı, beni mahcup etmek, aşağılamak amacıyla yaptığı belli. Abim her zaman, 'Eşine itaat et kurtul' der. O yüzden benim ona, onun bana sözüm olmaz. Meral Akşener'e itaat ettiği için benim ona sözüm olamaz. Bir sıkıntı varsa, bunu çözecek olan Meral Akşener'dir" dedi.