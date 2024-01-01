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Aktarlarda doğal şifa yoğunluğu: Şifayı bitkilerde arıyorlar - Son Dakika
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Aktarlarda doğal şifa yoğunluğu: Şifayı bitkilerde arıyorlar

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kış aylarının başlamasıyla grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korunmak isteyen vatandaşlar aktarcı dükkanlarında yoğunluk oluşturuyor. Şifayı bitkilerde arayan vatandaşların uğrak mekanı haline gelen aktarlarda ise en çok talep ıhlamur, zencefil ve zerdeçal bitkisine oluyor.

Aktarlarda doğal şifa yoğunluğu: Şifayı bitkilerde arıyorlar
01.01.2024 - 23:13,  Güncelleme: 23:52
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Aktarlarda doğal şifa yoğunluğu: Şifayı bitkilerde arıyorlar

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kış aylarının başlamasıyla grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korunmak isteyen vatandaşlar aktarcı dükkanlarında yoğunluk oluşturuyor.

Tekirdağ'da havaların soğumasıyla çetin kış şartlarında hasta olmak istemeyen vatandaşlar soluğu aktarlarda alıyor. Soğuk havanın kendini hissettirmesiyle birlikte artan gribal enfeksiyonlara karşı vatandaşlar genellikle şifalı bitkileri tercih ediyor. Şifayı bitkilerde arayan vatandaşların uğrak mekanı haline gelen aktarlarda ise en çok talep ıhlamur, zencefil ve zerdeçal bitkisine oluyor.

Kış çaylarına talep yoğun

Süleymanpaşa ilçesinde Aktar Dükkanı işleten Hasan Bedel yaptığı açıklamada, "İşlerimiz çok şükür iyi gidiyor. Biliyorsunuz kışın hastalık dönemidir. Hastalık döneminde kış çaylarına yoğun talep var. Bağışıklık sistemini güçlendiren ürünler bu dönemde biraz daha revaçta diyebiliriz" dedi.

Kışın hastalık yazın zayıflık

Bedel açıklamasında kış ve yaz mevsimlerinde ayrı yoğunluklarının olduğunu da ifade ederek, "Yazın biraz daha zayıflama ürünleri, işte biraz daha cilt bakım ürünleri ve baharatların yoğun satışını yapıyoruz. Kış aylarında da kış çayları ve baharatlarımız yine yoğun bir şekilde talep ediliyor. Kışın başlıca zencefil, zerdeçal, tarçın, kuşburnu, ıhlamur ve adaçayı gibi bitki çaylarımız daha revaçta gidiyor. Kışın vatanda

şlarımızın hastalıklardan korunması için bu saydığımız ürünlerden faydalanmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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