Alanya'da Fırtına ve Sağanak Sebze Meyve Seralarını Vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Alanya'da Fırtına ve Sağanak Sebze Meyve Seralarını Vurdu

Alanya'da etkili olan sağanak ve fırtına, seralarda büyük zarara yol açtı, üreticiler yardım talep etti.

24.11.2024 18:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya'da sağanak ve fırtına sebze ile meyveleri vurdu

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına, sebze ile meyve seraları vurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kod ile uyardığı Antalya'nın Alanya ilçesinde bazı yerleşim yerlerinde meydana gelen sağanak ve fırtına seralara zarara neden oldu. Alanya, günlerce yağan yağmura teslim olurken, merkeze bağlı Akdam Mahallesinde seralar fırtına nedeniyle yırtıldı. Serada bulunan sebze ve meyveler zarar gördü. Seralarda domatesler fırtınadan ve aşırı yağıştan etkilendiği için üreticiler sebzeleri kurtarmak için erken hasat ettiler. Fırtınaya teslim olan muz seraları rüzgarın ve yağışın etkisiyle çökerken, kimi yerlerde hasadı olmamış muzlar kullanılamaz hale geldi. Vatandaşlar yağıştan ve fırtınadan etkilenen seralarda birbirlerine yardım ederek yaraları birlikte sarıyorlar.

Yaşanan sel ve fırtınadan dolayı zarar gören gören seralar için üreticiler yardım istedi.

Akdam mahallesinde domates üreticisi Ahmet Partilioğlu, "Dün 10: 30 gibi başladı 20 dakika içerisinde bir şey kalmadı" diyerek yetkilerden yardım istediğini aktardı. Aynı mahallede babasına yardım etmek için ilçeden gelen Alihan Partilioğlu da "Dün talihsiz bir olay yaşadık, bizim geçim kaynağımız bu seralar, yetkilerden yardım ve yerli üretimi desteklemelerini istiyoruz. Kısacası burada bir tufan oldu" diye konuştu.

Öte yandan fırtınaya teslim olan Akdam Mahallesinde rüzgarın etkisi ağaçların kırılmasına neden oldu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3-sayfa, Antalya, Fırtına, Fırtına, Ekonomi, Güncel, Alanya, Tarım, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Alanya'da Fırtına ve Sağanak Sebze Meyve Seralarını Vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:14 İstanbul’da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti
19:10 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı
18:24 Saadet Partisi’nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan Saadet Partisi'nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan
16:53 10 ilimizde eğitime kar engeli 10 ilimizde eğitime kar engeli
12:18 Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: TürkAkım sayesinde başka rotaya ihtiyacımız yok Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: TürkAkım sayesinde başka rotaya ihtiyacımız yok
11:32 Maserati’ye mi biniyor İşte Yavuz Ağıralioğlu’nun özel plakalı makam aracı Maserati'ye mi biniyor? İşte Yavuz Ağıralioğlu'nun özel plakalı makam aracı
11:23 TBMM’de kabul edildi, Bekçilere yeni yetkiler tanındı TBMM'de kabul edildi, Bekçilere yeni yetkiler tanındı
11:10 Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in Toskana keyfi Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in Toskana keyfi
11:00 Bozuk cep telefonu nedeniyle esnafa yumruk atan kadın, dükkana 100 bin TL’lik zarar verdi Bozuk cep telefonu nedeniyle esnafa yumruk atan kadın, dükkana 100 bin TL'lik zarar verdi
10:56 Tuncer Bakırhan’dan Bahçeli açıklaması: ’Hakkını vermek lazım’ Tuncer Bakırhan'dan Bahçeli açıklaması: 'Hakkını vermek lazım'
10:54 Menajerleri İstanbul’a bile geldi: Premier Lig’in yıldızı adım adım Fenerbahçe’ye Menajerleri İstanbul'a bile geldi: Premier Lig'in yıldızı adım adım Fenerbahçe'ye
10:51 Motorine 1 lira 25 kuruş zam pompaya yansıdı Motorine 1 lira 25 kuruş zam pompaya yansıdı
10:48 Çamurlu ayakkabılarını çıkarıp markete öyle girdi, söyledikleri duygulandırdı Çamurlu ayakkabılarını çıkarıp markete öyle girdi, söyledikleri duygulandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 19:49:42. #1.11#
SON DAKİKA: Alanya'da Fırtına ve Sağanak Sebze Meyve Seralarını Vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.