Alanya'da muşmula hasadı başladı

Üreticiler fiyatlardan memnun

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde muşmula hasadı başlarken, zorlu şartlara rağmen ağaçlardan toplanan meyveler önce paketleniyor, ardından ise hal pazarına götürülerek satışa sunuluyor.

Türkiye'nin birçok yerinde yenidünya olarak bilinen ancak Alanya'da muşmula olarak tanınan malta eriği hasadı Alanya'da başladı. Zorlu şartlar altında ağaçlardan toplanan tropikal meyveler tüketicilerin sofralarına ulaşmak için büyük emekle hazırlanıyor. Önce toplanan meyveler üreticiler tarafından paketleniyor. Ardından büyük emekle paketlenen meyveler Alanya hal pazarına, ardından ise Türkiye iç piyasasına ve Dünya'ya ihracatı yapılıyor. Alanya'da 5 dönüm arazide muşmula meyvesi üretimi yapan Muzaffer Yıldız" Muşmula hasadına 1 ay önce başladık. Devam ediyoruz. Kilogram fiyatını 100- 150 TL'den hale gönderiyoruz" dedi.

Ailesine ve ev ekonomisine katkı sağlamak için boyları 20 ile 25 metre olan ağaçlarda muşmula hasadına yardım eden Mehmet Yıldız "Bu işi 7 yaşından bu yana yapıyorum. Bazı beldelerde yeni dünya bizim buralarda muşmula olarak geçer. 2-3 haftadır hasatımıza başladık. 1 ay hasat sürer. Muşmularaları hale gönderiyoruz. Bazı toplayıcılar ürünlere çatlak mal katınca piyasayı zedeliyor. Ama şimdilik para kazanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Üretimi gün geçtikçe düşüyor"

Alanya'da hal pazarında işletme sahibi olan aynı zamanda Alanya Avokadocular Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen "Alanya'da malta eriği dediğimiz coğrafi ürünümüzün hasadına başlamış bulunmaktayız. Şuan turfanda olarak başladık. Direnç yönünden insan sağlığına faydalı, üretimi gün geçtikçe düşen bir ürünümüz. Sarı renkte olan malta eriği sadece Alanya'da var. Üretimin azalmasının sebebi işçilik maliyetleri yüksek. Ondan dolayı gün geçtikçe azalıyor.

"Üretime devam etsinler"

Alanya'da muşmula meyvesinin azalmasından dolayı var olan üreticiler hasada ve üretime devaö etmesi gerektiğini vurgulan Sevilgen 'Malta Eriği çeşitlilik açısından iyi bir ürünümüz. Biz üreticilerimiz bunu bırakmalarını istemiyoruz. Buradan az kalmış üreticilerimize haşatına üretimine devam etmelerini istiyoruz" dedi.