Alanya'da Plaj keyfi

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Alanya'da turistler sıcak havanın keyfini plajda çıkardı

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ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde hava sıcaklığının 20 derecenin üstüne çıkıp mevsim normalleri üzerinde seyretmesini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler kendilerini Kleopatra plajına akın etti.

Alanya'da havalar mevsim normalinin üzerinde seyretmesini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler güzel havanın ve denizin tadını çıkarmak için dünyaca ünlü Kleopatra plajına akın etti. Kleopatra plajına giden bazı vatandaşlar deniz sıcaklığının 18 dereceye çıkmasını değerlendirmek için yüzerken, bazı vatandaşlar ise denize olta atarak balık bekledi. Yabancı turistler anı ölümsüzleştirmek için plajda fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Sahilde balık tutan Alaaddin Arıkan"Yılın ilk günlerinde hava çok güzel değerlendirmek istedik, sahile indik hem güneşlenelim dedik hem de balığımızı tutalım ama maalesef balığımızı tutamadık. İnsanlar güneşleniyor, turistler tadını çıkarıyor" dedi.