Alanya\'da Sağanak Yağışın Etkileri Gündüz Gün Yüzüne Çıktı

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Alanya'da sağanak yağışın etkisi gündüz ortaya çıktı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın etkisi gün ağarınca ortaya çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kod ile uyardığı Alanya'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken, bazı işyerlerini su bastı, yol üzerinde ağaçlar devrildi, istinat duvarları çöktü. Alanya'nın Cumhuriyet Mahallesi Ananas sokak üzerinde bulunan çam ağacının devrilmesi paniğe neden oldu.Vatandaşlar durumu Alanya Belediyesine bildirdi. Olay yerine gelen Alanya Belediyesi Fen İşlerine bağlı ekipler yol üzerinde bulunan ağacı önce kesti, daha sonra ise yolda bulunan ağaç parçalarını kaldırarak yolu trafiğe açtı.

Alanya'da gece boyunca etkili olan yağış ve fırtına Güller Pınarı Mahallesi 306. Sokakta bulunan bir binanın istinad duvarının çökmesine neden oldu. Bahçe içerisinde bulunan 2 motosiklet duvarın çökmesi sonucunda zarar gördü.

İş yerini su bastı

Alanya'da sağanak yağış etkisini gösterirken, Sugözü Mahallesi Zamanoğlu Caddesi üzerinde bulunan güzellik merkezini ise su bastı. Sabah işyeri açmak isteyen vatandaş gördüğü manzara karşısında durumu Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı Alanya itfaiye Müdürlüğüne bildirdi. İşyerine gelen itfaiye erleri, zemin katta bulunan odalardan su birikintilerini boşalttı.

İşletme Müdürü olarak görev yapan Remzi Demirci " Sabah geldik içerisini 35-40 santim su basmış, yan taraf ve bizde yağmurdan etkilendik. Maddi zararın yanında manevi zararda var" şeklinde konuştu.