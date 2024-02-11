Alevi-Bektaşi inancına ait 2 yeni doküman tanıtıldı
İSTANBUL - Alevi-Bektaşi inancına ait yaklaşık 12 metre boyunda Seyit Seceresi ve 500 yıllık faziletname kitabı Şahkulu Sultan Dergahı Cemevi'nde tanıtıldı.
Alevi - Bektaşi inancının tarihsel ve inançsal kimliğinine yardımcı olacak iki önemli tarihsel döküman olan Seyyid Cafer namı değer Gül Baba'ya ait yaklaşık 12 metre uzunluğunda olan içinde Hz. Muhammed'e ait bilgilerinde yer aldığı Seyyid Seceresi ve 500 yıllık Yemini baba Faziletname el yazması Şahkulu Sultan Dergahı Cemevi'nde gerçekleştirilen açıklamayla tanıtıldı. Cemevi'ndeki tanıtıma Anadolu Alevi Ocakları Genel Başkanı Emrah Uslu, Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Coşkun Kökel, Şahkulu Sultan Dergahı Dedesi Ali Doğan, başka illerden gelen dedeler ve semah ekibi katıldı. Program Doç. Dr. Coşkun Kökel tarafından Aleviliğin ne anlama geldiği ve nasıl ortaya çıktığı yönünde açıklamalarla başladı.
Anadolu Alevi Ocakları Genel Başkanı Emrah Uslu Alevi -Bektaşi inancına katkı yapacak ve iki önemli önemli dokümanı tanıttı. Dedeler tarafından Cem töreni ve Alevi - Bektaşi ritüeli olan semah yapıldı. Programın sonunda getirilen lokmalar ikram edildi.
Alevi -Bektaşi inancına iki önemli tarihsel dökümanı tanıtan Anadolu Alevi Ocakları Genel Başkanı Emrah Uslu, "Bugün bu manevi ortamda Horasan erenlerinden Şahkulu Sultan Dergahı'nda sevgili canlarımızla bir arada olduk. Anadolu Alevi Ocakları olarak ve Ali Baba Mirasını Koruma Vakfı olarak bu düzenlemiş olduğumuz toplantıda tarihi belgeleri kamuoyu ile paylaşmanın bize verdiği maneviyatı ve bu büyük hazzı yaşamaktan onur duyuyorum. 500 yıllık bir el yazması bir faziletnameyi Hz. Ali Efendimiz'e yazılmış olan bu faziletnameyi aslını kamuoyuna duyurmak ve Gül Baba serecesini Hz. Muhammed Efendimiz'in amca çocuklarına, halalarına, süt kardeşlerine kadar yer aldığı bu sereceyi bugün burda kamuoyu ile paylaşmanın mutluluğunu içerisindeyiz. Aleviliğin İslam'ın özü olduğunu ve Aleviliğin Peygamber Efendimiz'in, Hz. Ali Efendimiz'in yolundan gitmek olduğunu ve bu uğurda nice şehitler veren bir toplum olarak bugün 21'inci yüzyılda Aleviliği çok farklı bir yere çekmeye çalışan bu şer odaklarına karşı Türkmen Alevileri olarak artık daha aktif ve güçlü olmanın kararını verdik" diye konuştu.
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