Alişan Kapaklıkaya: Kitap Fuarı'ndaki İlgi Beni Heyecanlandırıyor - Son Dakika
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Alişan Kapaklıkaya: Kitap Fuarı'ndaki İlgi Beni Heyecanlandırıyor

Alişan Kapaklıkaya: Kitap Fuarı\'ndaki İlgi Beni Heyecanlandırıyor

Eğitimci-yazar Alişan Kapaklıkaya, Kayseri'de düzenlenen 7. Kitap Fuarı'nda katılımcılara kitap okumanın önemini vurgulayarak, her yıl artan bir ilgi gördüğünü belirtti. Konferansında zorluklarla başa çıkma yöntemlerini paylaşan Kapaklıkaya, organizasyonu düzenleyen belediyeye teşekkür etti.

18.10.2024 20:36
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Eğitimci-Yazar Alişan Kapaklıkaya: "Her yılda gittikçe artan bir ilgiyle karşılaşıyorum"

KAYSERİ - Eğitimci-Yazar Alişan Kapaklıkaya, Kayseri'de 7'incisi düzenlenen Kitap Fuarı'nda sevenleriyle bir araya gelerek, "İnsanların kitaba verdiği önem beni çok heyecanlandırıyor" dedi.

Eğitimci-Yazar Alişan Kapaklıkaya, 7. Kayseri Kitap Fuarı'nda sevenleriyle bir araya geldi. Katılımcılara insanların hayatında yaşayabilecekleri zorlukları anlatan Kapaklıkaya, bu zorlukların nasıl aşılabileceğini ve nasıl kontrol altına alınabileceği konusunda fikirler verdi.

"Her yılda gittikçe artan bir ilgiyle karşılaşıyorum"

Kayseri'de düzenlenen kitap fuarına her yıl geldiğini belirten Kapaklıkaya, "Kayseri Kitap Fuarı'na ben her yıl geliyorum. Her yılda gittikçe artan bir ilgiyle karşılaşıyorum. İnsanların kitaba verdiği önem, yazarlara gösterdiği ilgi ve kıymet beni çok heyecanlandırıyor. Ben burada belediyeye de çok teşekkür etmek istiyorum. Bu insanların ruhları kurumuş toprak gibi çok cevher var ama yağmur yağınca nasıl içindeki cevher ortaya çıkıyorsa belediye bu kitap organizasyonunu düzenleyerek, bu kitapları alan okuyan ailelerin ruhlarındaki güzellikleri açığa çıkarıp, ülkemize hayırlı evlatlar ve sağlıklı çocuklar yetiştiriyorlar. Konferansta insanlarla hem güldük hem eğlendik hem de duygulandık. Konferanslarım da bana zaten aileden biriymişim gibi davranıyorlar. Ben de keyifle yaşadığım sorunları ve çözümlerini aileler ile paylaşıyorum. Çok mutlu oluyorum" dedi.

Söyleşinin ardından Kapaklıkaya, sevenleriyle fotoğraf çekinerek, kitap imzaladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Alişan Kapaklıkaya: Kitap Fuarı'ndaki İlgi Beni Heyecanlandırıyor - Son Dakika

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