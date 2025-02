All Nippon Airways İstanbul'a Uçuş Başlattı

Genel

İstanbul Havalimanı'nın 111. misafiri japon havayolu All Nippon Airways oldu

All Nippon Airways İstanbul Havalimanı'na uçuşlara başladı

İSTANBUL - Japonya'nın hava yolu şirketi All Nippon Airways (ANA), dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı'na uçuşlara başladı. İstanbul Havalimanı'na ilk uçuşunu bugün yapan All Nippon Airways, Boeing 787-8 model uçaklarla haftada 3 sefer yapacak.

Dünyanın önde gelen hava yollarına ev sahipliği yapan İGA İstanbul Havalimanı, 12 yıl üst üste Japonya'nın en iyi 5 yıldızlı hava yolu seçilen ANA'yı ağırlamaya başladı. 1952 yılında Japonya'nın en büyük hava yolu grubu olarak kurulan ve uluslararası ağını hızla genişleten ANA, İstanbul'a ilk uçuşunu NH219 seferiyle gerçekleştirdi. Yeni hat kapsamında Boeing 787-8 model uçaklarla haftada 3 gün düzenlenecek uçuşlar, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılacak. ANA, İGA İstanbul Havalimanı'na uçuş başlatan 111. havayolu oldu. Geçtiğimiz dönemde Sky Express'in eklenmesiyle havalimanındaki toplam hava yolu sayısı 110'a ulaşmıştı.

İGA İstanbul Havalimanı'nda ANA'nın ilk seferi için düzenlenen karşılama töreninde konuşan İGA İstanbul Havalimanı Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Server Aydın, Türkiye ve Japonya'nın 2024 yılında diplomatik ilişkilerinin 100. yıl dönümünü kutladığını hatırlatarak, ANA'nın İstanbul'a uçmaya başlamasını iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğini güçlendiren önemli bir adım olarak değerlendirdi.

" 2024 yılını 80 milyon yolcu ile tamamladık"

Açıldığı günden beri yolcu ve uçak sayılarının artış gösterdiğini söyleyen Aydın, "Bu tarihi güne hepiniz hoş geldiniz. Bugün All Nippon Airways'in Tokyo İstanbul ve İstanbul Havalimanı Tokyo uçuşlarını başlatmasının heyecanını yaşıyoruz. Bu girişimle sadece iki şehirdeki mesafeleri azaltmıyoruz, aynı zamanda iki dost ülke olan Türkiye ve Japonya arasındaki ilişkileride güçlendiriyoruz. 2024 yılı Türkiye ve Japonya ilişkilerinin başlamasının 100. yıldönümüydü. Yeni bir yüzyıla girerken All Nippon Airways'in şehrimize yeniden, İstanbulumuza yeniden sefer başlatması bizlere çok ciddi bir şekilde mutluk veriyor ve onurlandırıyor. All Nippon Airways Boeing 787-800 modeliyle haftada üç sefer başlayacak. İGA ailesi olarak 111 tane havayolu şirketimize daha iyi hizmet verebilmek için gece gündüz çalışıyoruz. 2024 yılını 80 milyon yolcu ile kapatarak çok büyük bir başarıya imza attık. Açılışından bu yana 322 milyon yolcu, 2 bin 245 binden fazla uçuşa ev sahipliği yaptı. Dünyanın tek çatı altında toplanan en büyük terminalidir" dedi.

İGA İstanbul Havalimanı'na operasyonlara başlamaktan duydukları memnuniyeti aktaran ANA Başkanı ve CEO'su Shinichi Inoue ise şunları söyledi:

"İstanbul'u sürekli büyüyen küresel ağımıza dahil etmekten gurur duyuyoruz. Bu dönüm noktası sadece yolcularımız için seyahat fırsatlarını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye ve Japonya arasındaki bağın derinleşmesinde de hayati bir rol oynuyor. Ulusları birbirine bağlayan bir köprü olarak, iki ülke arasındaki etkileşimin gelişmeye devam etmesini sağlamaya, daha güçlü bağlar kurmaya ve kültürel alışverişi zenginleştirmeye kendimizi adadık."