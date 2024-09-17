Alman Çiftin Bisikletle Türkiye Macerası

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Alman çift 'yapamazsın' diyen arkadaşlarına inat 6 bin kilometre pedal çevirdi

Türkiye'de tatil yaparken Türk arkadaşlarının 'Almanya'dan bisikletle gelemezsin' sözünü unutmayan Alman çift bisikletleriyle Türkiye'ye geldiler

Çift, 5 ay boyunca 9 ülkeyi geze geze 6 bin kilometre pedal çevirerek Türkiye'ye geldi

Frank Lenzen: "Türkiye'de diğer ülkelere göre çok daha iyi karşılandık"

ANTALYA - Almanya'da yaşayan bir çift, her yıl geldikleri Türkiye'ye bu yıl Türk arkadaşlarıyla girdiği iddia üzerine Almanya'dan bisikletle geldi. 5 ay boyunca Almanya ve Türkiye dahil 9 ülkeyi gezerek, zorlu bir maceranın ardından Antalya Belek'e ulaşan çift, arkadaşlarına büyük sürpriz yaptı.

Türkiye'de tatil yapma tutkunu Alman turistler Frank Lenzenve Michela Lenzençifti, her yıl geldikleri Antalya'da, 20 yıl önce tanıştıkları Belek turizm merkezinde esnaf olan Mehmet Küçükkavradım ile geçen yıl ilginç bir iddiaya girdi. Küçükkavradım, Alman çifte, bisiklet ile Almanya'dan Türkiye'ye gelemezsiniz' dedi. Bunun üzerine Lenzen çifti, bu yılki tatilleri için bisikletleriyle 9 ülkeyi 5 ayda gezerek yaklaşık 6 bin kilometre pedal çevirip Türkiye'ye ulaştı. Geçen yıl iddiaya girdiği Alman çifti karşısında gören Mehmet Küçükkavradım ise büyük şaşkınlık yaşadı.

"Gelemeyeceklerini düşündüm"

Küçükkavradı, "Geçen sene müşterilerimiz dükkana geldi. Dükkanda muhabbet ederken biz seneye bisikletle geleceğiz dediler, bende gelemezsiniz dedim, "Var mısın?" iddiaya dediler. Bende varım dedim. Bu senede bir baktım bisikletle dükkana geldiler. Çok şaşırdım ve şok oldum. Benim için iddia uğruna 6 bin kilometreden gelmişler. Gelemeyeceklerini düşündüm. Kendileri 20 yıldır müşterilerim ve her yıl yanıma geliyorlar. Biz şuradan şuraya bisikletle gitmeye üşeniyoruz. Onlar 6 bin kilometre yoldan buraya bisikletle geliyorlar" diye konuştu.

"Bisiklet ile gelerek ona sürpriz yaptık"

Bisikletle yaptıkları yolculuk boyunca Türkiye'de çok iyi karşılandıklarını belirten Michela Lenzen ise, "Türkiye'de yolda bizi görenler yemek, içmek için çok iyi davrandı. Almanya'dan Bisikletle pedal çevirmek zor olsa da bunu başarmak gerekiyordu. Dağlarda İnişler ve çıkışlar olsa da bunu yaşamak gerekiyor güzel ve başardık. Biz Mehmet ile geçen sene bir iddiaya gitmiştik, bu yüzden bisiklet ile gelerek ona sürpriz yaptık" dedi.

"Türkiye'de diğer ülkelere göre çok daha iyi karşılandık"

Türkiye'ye gelmekten mutluluk duyduklarını belirten Frank Lenzen de, "Almanya'dan Avusturya, İtalya, sonra Hırvatistan, Karadağ, Arnavutluk üzerinden gittik, Arnavutluk'tan Makedonya'ya geçtik, sonra Yunanistan geldi ve Yunanistan'dan sonra Türkiye'ye geldik. Türkiye'de 6 hafta boyunca çok yeri ziyaret ettik, burası bizim için çok güzel bir ülke. Türkiye de diğer ülkelere göre çok daha iyi karşılandık, yolda bizi gören herkes selam vererek bize destek oldular. Zaten Türkiye'de çok fazla arkadaşım olduğu için burada olmaktan mutluyum" dedi.