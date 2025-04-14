Amasya'da Deprem Anında Anahtarını Unutan Vatandaşa 300 TL Ücret İstendi

Amasya'da depremde anahtarını evde unutan vatandaş: "Yardım için aradığım belediye benden 300 TL istedi"

Amasya'daki 4.6'lık depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde korkutan depremde hızla dışarı kaçıp anahtarını içeride unuttuğu evine geri girmek için belediyeye telefon açan vatandaş, 300 TL karşılığında yardım edilebileceği yanıtını alınca ikinci bir şok yaşadığını belirtti.

Yaşanan 4.6 büyüklüğündeki depremin hemen peşinden ailesiyle birlikte apar topar sokağa çıkan Ömer Çelik isimli vatandaş, anahtarını içeride unuttuğu için Taşova Belediyesi'ni telefonla arayarak yardım istediğini söyledi. Karşıdaki görevlinin 300 TL ödemesi halinde kendisine yardım edilebileceğini anlattığını öne süren Çelik, "Belediye 300 TL'den aşağı olmayacağını söyledi. Meclis kararı almışlar. Onun için de dışarıdayız" diye konuştu.

Başkan Özalp: "Böyle durumlarda para istenmesi doğru değil"

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP'li Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, "Bir kişiden haftada 5 defa kapı açmak için telefon alıyoruz. 45 kilometre öteye de gittiğimiz oluyor. Kapı açmak için de 300 TL alma kararı aldık. Ancak böyle durumlarda para istenmesi doğru değil. Personel ve ekiple de görüşerek konuyu araştıracağım" şeklinde konuştu.

Daha sonra evin balkonundan girip kapıyı açan belediye ekibinin herhangi bir ücret almadığı açıklandı.