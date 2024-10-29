Ankara 29 Ekim Coşkusuyla Kırmızı Beyaz

Başkentte kırmızı beyaz coşkusu böyle görüntülendi
Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara kırmızı beyaza büründü
ANKARA - Ankara'da kamu ve özel binalara 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla asılan Türk bayrakları kenti kırmızı beyaza bürüdü.
Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101'inci yıl dönümü kutlanıyor. Bayram heyecanının yaşandığı başkent Ankara'da kamu ve özel binalara dev Türk bayrakları asıldı. Vatandaşların evlerine de astığı Türk bayrakları kırmızı beyaz görsen şölen oluşturdu. Kentin farklı noktalarında ise çocuklar ve aileleri ellerinde Türk bayrağı ile yürüyüş gerçekleştirdi.
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