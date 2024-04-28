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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 'miras şantiye gezileri' devam ediyor

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesinin kent turizmini canlandırmak ve kent tarihini tanıtmak için hayata geçirdiği 'Ankara Miras Şantiye Gezileri' devam ediyor. Uzman rehberler eşliğinde gerçekleşen gezilerde; vatandaşlar restorasyon çalışmaların sürdüğü Roma Tiyatrosu, Arkeopark ve Ankara Kalesi'ni gezerken çalışmalar hakkında da bilgi alıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kentin kültürel ve tarihi mirasının korunmasının yanı sıra gelecek nesillere aktarılması ve vatandaşlara hayata geçirilen çalışmalar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlediği Ankara Miras Şantiye Gezileri devam ediyor.

Ulus Tarihi Kent Merkezi'nin içinde yer alan Arkeopark, Roma Tiyatrosu ve Ankara Kalesi çalışma alanlarını yerinde görme fırsatı bulan Başkentliler de uygulamaya yoğun ilgi gösteriyor.

Yirmincisi düzenlendi

20'ncisi düzenlenen Ankara Miras Şantiye Gezileri'nde tarihi alanları gezen Başkentlilere eşlik eden Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı Kültürel Mirasın Korunması Şube Müdürü Sinem Battaloğlu, "Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Kültürel Mirasın Korunması Şube Müdürlüğü olarak Ankara Kalesi, Arkeopark ve Roma Tiyatrosu'nda yaptığımız çalışmaları vatandaşlarımıza göstermek için şantiye gezileri düzenliyoruz. Vatandaşlarımızın da oldukça yoğun bir ilgisi var bu gezilere" dedi.

Battaloğlu, bugüne kadar düzenlenen gezilere yaklaşık 500 vatandaşın katıldığını ifade etti.