Ankara\'da Kar ve Sis Etkili Oluyor

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Ankara'da sabah saatlerinde kar ve sis etkili oldu

ANKARA - Ankara'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve sis şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Ankara'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte siste yaşanırken görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sürücüler kar yağışı ve sis ile birlikte trafikte zor anlar yaşadı. Kar yağışının mesai başlama saatinde başlaması nedeniyle trafikte yer yer tıkınmalar yaşandı. Yüksek kesimlerinde bulunan İncek'te etkili olan kar yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolların kapanmaması için çalışmalar yaptı.