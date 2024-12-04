Ankara'da Kar ve Sis Etkili Oluyor - Son Dakika
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Ankara'da Kar ve Sis Etkili Oluyor

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Ankara'nın yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve sis, görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü. Sürücüler trafikte zorluklar yaşarken, Büyükşehir Belediyesi yolların açık kalması için çalışma yapıyor.

04.12.2024 10:22  Güncelleme: 10:26
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Ankara'da sabah saatlerinde kar ve sis etkili oldu

ANKARA - Ankara'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve sis şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Ankara'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte siste yaşanırken görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Sürücüler kar yağışı ve sis ile birlikte trafikte zor anlar yaşadı. Kar yağışının mesai başlama saatinde başlaması nedeniyle trafikte yer yer tıkınmalar yaşandı. Yüksek kesimlerinde bulunan İncek'te etkili olan kar yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolların kapanmaması için çalışmalar yaptı.

Ankara\'da Kar ve Sis Etkili Oluyor
Kaynak: İHA

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