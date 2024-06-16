Ankara'da Kurban Bayramı namazı eda edildi - Son Dakika
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Ankara'da Kurban Bayramı namazı eda edildi

Başkentte Kurban Bayramı'nın ilk gününde vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde Kocatepe ve Hacı Bayram gibi camilere akın ederek bayram namazını kıldı. Namaz öncesinde sohbet gerçekleştirildi ve bayram namazının nasıl kılındığı hatırlatıldı. Hutbede kurban kesimi için uyarılar yapıldı ve temizliğe özen gösterilmesi gerektiği vurgulandı. Namazın ardından cemaat arasında bayramlaşma gerçekleştirildi ve eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da vatandaşlarla bayramlaşıp sohbet etti.

16.06.2024 08:38
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Ankara'da Kurban Bayramı namazı eda edildi

ANKARA - Başkentte vatandaşlar sabahın erken saatlerinde bayram namazını kılmak için Kocatepe ve Hacı Bayram gibi camiler başta olmak üzere camilere akın etti.

Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşlar bayram namazını kılmak için camilere akın etti. Başkentte bayram namazı 05.54'te kılınırken vatandaşlar bayram namazı için Kocatepe ve Hacı Bayram gibi büyük ve simge camilere gelerek namazlarını eda etti. Camilerde bayram namazı öncesinde sohbet gerçekleştirildi ve bayram namazının nasıl kılındığı cemaate hatırlatıldı. Namazın kılınmasının ardından ise hutbe okundu.

Hutbede kurban kesimi için uyarılar yapıldı ve temizliğe özen gösterilmesi gerektiği vurgulanarak, "Kurban, sadakat ve fedakarlığın sembolü, takva ve teslimiyetin nişanesidir. Öyleyse kurbanlarımıza şefkat ve merhametle muamele edelim. Kurban kesimini ehil ve liyakatli insanlara bırakalım. Çevre temizliğine özen gösterelim" ifadelerine yer verildi. Hutbede ve hutbeden sonra ayrıca Gazzeliler için dua edildi.

Namazın ardından ise cemaat arasında bayramlaşma gerçekleştirildi. Cemaat arasında eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı, AK Parti Ankara milletvekili Fuat Oktay'da yer aldı. Oktay, vatandaşlarla bayramlaşıp sohbet etti ve isteyenler ile resim çektirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Ankara'da Kurban Bayramı namazı eda edildi - Son Dakika

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