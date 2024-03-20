Ankara Fenerbahçeliler Derneği'nden anlamlı iftar - Son Dakika
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Genel

Ankara Fenerbahçeliler Derneği'nden anlamlı iftar

Ankara Fenerbahçeliler Derneği tarafından Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları için düzenlenen iftar programı Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Ankara Vali Yardımcısı Ediz Sürücü ve birçok katılımcı iştirak etti.

20.03.2024 22:17
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Ankara Fenerbahçeliler Derneği'nden anlamlı iftar

ANKARA - Ankara Fenerbahçeliler Derneği tarafından Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları için iftar yemeği düzenlendi.

Ankara Atlı Spor Kulübü Tesislerinde Ankara Fenerbahçeliler Derneği tarafından Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları için düzenlenen iftar programı Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. İftar programına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Ankara Vali Yardımcısı Ediz Sürücü, Ankara Fenerbahçeliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Özel, yönetim kurulu üyesi Orçun Apay, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Muharrem Kurt, çok sayıda şehit, gazi yakını ve derneğe bağlı bir çok üye katıldı.

Yapılan konuşmaların ardından verilen plaket ve çiçek takdimi sonrasında program sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Ankara Fenerbahçeliler Derneği'nden anlamlı iftar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Fenerbahçeliler Derneği'nden anlamlı iftar - Son Dakika
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