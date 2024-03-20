Ankara Fenerbahçeliler Derneği'nden anlamlı iftar

On bir ayın sultanı: Ramazanın ilk orucu için sahura kalkılacak

Müslümanlar için büyük öneme sahip olan ramazanın ilk teravih namazı bu akşam camilerde kılınacak. Ardından gece sahura kalkılacak ve yarın ilk iftar yapılacak. İlk imsak saatleri Iğdır'da 04.52'de başlayacak ve son iftar saatleri Çanakkale'de 19.24'te sona erecek. Oruç süresi en uzun olan iller Artvin, Kastamonu, Kırklareli, Samsun, Zonguldak ve Sinop olurken, en kısa oruç süresi ise Adana, Antalya, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İzmir, Kilis, Mardin, Muğla, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da tutulacak. Diyanet İşleri Başkanlığı ise bu yılın ramazan temasını 'Ramazan ve Ahiret Bilinci' olarak belirledi ve fitre miktarını 130 lira olarak açıkladı.