Antalya'da Turizm Güvenliği İçin Yeni Denetim Planı - Son Dakika
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Antalya'da Turizm Güvenliği İçin Yeni Denetim Planı

24.06.2025 13:25
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Antalya'da turizm güvenliği toplantısı gerçekleştirildi. Vali Hulusi Şahin, denetimlerin sektörün zararına olmayacağını ve tüm alanları kapsayacağını belirtti. Muğla'daki olaylar sonrası alınan kararlarla, yerli ve yabancı turistlerin huzur ve güvenliği için önlemler alınacak.

Turizmde yeni denetim planı devreye sokuluyor

Antalya'da turizm güvenliği masaya yatırıldı

Eğlence merkezlerinde infiale sebep olan görüntülerin ardından Antalya'da da harekete geçildi

Denetimlerin yalnızca ahlaki değerlerle ilgili görüntüler ya da 18 yaşından küçüklerin çalıştırılmasıyla sınırlı kalmayacak

ANTALYA - Antalya Valisi Hulusi Şahin'in başkanlığında düzenlenen Turizm Güvenliği Toplantısı'nda, Muğla'daki görüntüler sonrası alınan kararlar doğrultusunda, denetimlerin sıkılaştırılacağı ve sektörün güvenli hale getirilmesinin hedeflendiği bildirildi. Vali Şahin, "Denetimler sektörü zayıflatmayacak, aksine çok daha güvenli ve güçlü hale getirecek" dedi.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki bazı eğlence mekanlarında kaydedilen ve kamuoyunda tepkilere neden olan görüntülerin ardından Antalya'da da turizm güvenliği toplantısı düzenlendi. Antalya Valisi Hulusi Şahin'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, sezon boyunca yerli ve yabancı turistlerin huzur ve güvenliği için alınacak önlemler ele alındı.

Toplantının açılışında konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, son günlerde kamuoyunda infiale neden olan görüntülerin ardından Muğla'da önemli kararlar alındığını hatırlatarak, Antalya'nın da bu kararlar doğrultusunda harekete geçtiğini belirtti.

"Denetimlerimiz turizm sektörünün zararına olmayacak"

Antalya'da gerçekleştirilen toplantının, Muğla'da alınan kararların Antalya'da uygulanmasına yönelik bir adım olduğunu belirten Vali Şahin, denetimlerin detaylarını şu sözlerle aktardı: "Turizm güvenliği konusunda yapılacak denetimlerle ilgili mülk idare amirlerimizin koordinasyonunda denetleme ve kurumlar arası sıkı koordinasyonu sağlayacağız. Denetimlerimiz turizm sektörünün zararına olmayacak, sektörü sıkıntıya sokacak bir içerik ihtiva etmeyecek"

Denetleme, tüm alanları kapsayacak

Tüm denetimlerin, mülk idare amirlerinin koordinasyonunda yürütüleceğini belirten Şahin, Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyeleriyle ve diğer paydaş kurumlarla iş birliği içinde olunacağını vurguladı. Vali Şahin, denetimlerin yalnızca ahlaki değerlerle ilgili görüntüler ya da 18 yaşından küçüklerin çalıştırılmasıyla sınırlı kalmayacağını ifade ederek, "Bunun yanında gürültüden Safari ATV denetimlerine kadar, gezinti teknelerinden alkol-gıda denetimine, kaldırım işgallerinden yangın denetimlerine kadar tüm konuları detaylarıyla denetleyeceğiz" diye konuştu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, AFAD İl Müdürü Necmi Erçin, ilçe belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Antalya'da Turizm Güvenliği İçin Yeni Denetim Planı - Son Dakika

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