Antalya, Dünya Bankası Projesinde Pilot İl Seçildi - Son Dakika
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Genel

Antalya, Dünya Bankası Projesinde Pilot İl Seçildi

Antalya, Dünya Bankası ve İLBANK tarafından desteklenen 'Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi' için pilot il seçildi. Başkan Muhittin Böcek, uluslararası yatırımcıların güvenini kazanarak çevre dostu projeleri hayata geçireceklerini belirtti.

18.12.2024 19:47
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Antalya pilot il seçildi, Başkan Böcek, Dünya Bankası heyetiyle görüştü

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başarılı finans yönetimi uluslararası finans kurumlarının kente olan güvenini artırıyor. Antalya, Dünya Bankası ve İLBANK tarafından yaklaşık 200 milyon Euro finansman ile yürütülen 'Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi' için 81 il arasından pilot il seçilen iki şehirden biri oldu. Dünya Bankası heyetiyle bir araya gelen Başkan Böcek, Antalyalıların önceliklerine yönelik projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

Çevre ve doğa dostu projeleriyle Türkiye'ye örnek olan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, başarılı finansal yönetimi meyvelerini vermeye devam ediyor. Hiçbir kuruma günü geçmiş borcu bulunmayan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin güçlü mali yapısı nedeniyle geçtiğimiz aylarda uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından kredi notu yükseltilmişti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin finansal başarısı yatırım ve projeler için düşük faizli yeni kredilerin de önünü açtı. Antalya, finansal başarısının yansıması olarak Dünya Bankası ve İLBANK tarafından yaklaşık 200 milyon Euro finansman ile yürütülen 'Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi' için 81 il arasından pilot il seçilen iki şehirden biri oldu.

Yürütülen çalışmalar ele alındı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, projeyle ilgili çalışmaları görüşmek üzere Dünya Bankası Takım Lideri Joanna Mosi, Uluslararası Finans Kurumu Takım Lideri Marco Sorge, İLBANK Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı İş Geliştirme Müdürü Gönül Ejderoğlu, İLBANK Antalya Bölge Müdürü Bora Gümüş ile bir araya geldi. Toplantıda, Dünya Bankası, IFC ve İLBANK ile yürütülen kredi ve projeler ele alındı.

Antalya bir dünya şehri

Proje kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Muhittin Böcek, "Pilot il seçilen Antalya'mızda, Aksu Altıntaş bölgemizde kentsel dönüşüm alanında yürütülen kanalizasyon, içme suyu, yağmur suyu gibi altyapı ve yol çalışmalarının yanı sıra 3. Etap Raylı Sistem vagon alımı, 4. Etap Raylı Sistem Projesi, elektrikli otobüsler, yenilenebilir enerji gibi halkımızın önceliklerine yönelik seçtiğimiz projeler yürütüyoruz. Bu konuda verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Birçok örnek projemizle ülkemizde birçok şehrimize öncülük ediyoruz. Antalyalıların beklentilerine cevap verecek projeleri hayata geçireceğiz" dedi.

Projeye güçlü desteğiniz için teşekkür ederiz

Dünya Bankası Takım Lideri Joanna Mosi ise Antalya ile güzel işbirlikleri olduklarını belirterek şunları söyledi: "Antalya ve Konya şehrinin model olarak seçilmesinin en önemli sebepleri daha önce bu finansal modeliyle çalışmaya aşikar olmaları, güçlü finansal yapıları ve tecrübeleridir. Sizin ihtiyaçlarınız için buradayız" dedi.

IFC gereken desteği sağlayacaktır

IFC Takım Lideri Marco Sorge ise, "Antalya'nın ihtiyaçları, mali imkanları ve borçlanma kapasitesi ile üstleneceği finansal yükümlülükleri uzun vadede yerine getirme çabası içindeyiz. IFC kendisine düşen katkıyı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Antalya, Dünya Bankası Projesinde Pilot İl Seçildi - Son Dakika

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