Arkadaşlarının hazırladığı pankartla başladı, çeyrek asırdır muhtarlık yapıyor
SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaklaşık 25 yıl önce arkadaşlarının hazırladığı pankartla muhtar adayı olan Gülten Çetin, tekrar muhtarlığa aday oldu.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan Gülten Çetin 37 yıl boyunca halk eğitim merkezinde öğretmenlik yaptı. Halk eğitim merkezinde öğretmenlik yaparken arkadaşları mahalle muhtarlığına aday olmasını istedi. Arkadaşlarından gelen istekleri geri çeviren Çetin bir sabah aldığı haberle hayrete düştü. Arkadaşları tarafından hazırlanan muhtar adaylığı pankartlarının sokaklara asıldığını öğrenen Çetin, Şarkışla ilçesi Yıldırım mahallesi muhtarlığına aday olma kararı aldı. 2000 yılında gerçekleşen muhtarlık seçimlerini kazanarak muhtar olan Çetin, çeyrek asırdır görevi yürütmeye devam ediyor. Beş dönemdir mahalle muhtarlığı yapan Çetin, altıncı dönemde de muhtarlığa aday olduğunu belirtti.
"Arkadaşlarım benim adıma pankart yapmışlar"
Arkadaşlarının hazırladığı pankart ile muhtarlığa başladığını belirten Gülten Çetin, "Ben halk eğitim merkezinde 37 yıl sözleşmeli öğretmenlik yaptım. Bunun yanında arkadaşlarım muhtar olmamı istediler, bende kabul etmedim. Bir sabah telefon geldi ve beni tebrik ettiler. Ben muhtar adayı değilim dedim ancak bana 'abla neden yalan söylüyorsun adına pankartlar asılmış' dediler. Arkadaşlarım benim adıma pankart yapmışlar ve 3 yere birden asmışlar böylelikle muhtarlık hikayem başlamış oldu. 2000 yılında muhtar oldum ve 5 dönemdir muhtarlık yapıyorum. Yeni seçimlerde de kesinlikle aday olacağım. Arkadaşlarım bana çok inanıyordu ancak diğer insanlar beceremeyeceğimi söylediler, çok şükür şu zamana kadar kimsenin yüzünü kara çıkarmadım" dedi.
"Girdiğim hiçbir seçimi kaybetmedim, bu seçimi de ben kazanacağım"
Öğretmenlik ve muhtarlık işlerini uzun bir süre beraber yürüttüğünü belirten Çetin, "Kadın muhtar olmanın hem avantajı hem de dezavantajı var. Evde yemeğimi pişiririm evin kadınıyım ama dışarda mahallenin muhtarıyım ve çok çalışırım. İşlerimin yoğunluğu bana zevk veriyor, gurur duyuyorum kendimle çünkü duymayana ses, görmeyene göz ve daralana nefes olmaya çalışıyorum. Genelde beni bir abla bir anne olarak görüyorlar. Allah nasip ederse de bu dönemde de seçimleri ben kazanacağım. Girdiğim hiçbir seçimi kaybetmedim, bu seçimi de ben kazanacağım. Mahalle sakinleri her zaman benim arkamda olmuştur. Ben kendime güveniyorum, Allah nasip ederse ben kazanacağım. Birçok yerden ödül ve plaket hediye edildi. Belediye başkanları plaketler hediye etti, kaymakamlık başarılarımdan dolayı beni taktir etti. 37 yıl halk eğitimde usta öğreticilik yaptım, bunun son 15 yılını muhtarlıkla beraber yürüttüm. Hem öğretmenlik hem muhtarlık hem de evde engelli kardeşim vardı ve ben hepsine yapabildim" şeklinde konuştu.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın 48 saat süren dönüş yolculuğu sonrası Dünya'ya indi. Mersin'in Silifke ilçesinde Gezeravcı'nın yaşayan akrabaları, ilk Türk astronotun Dünya'ya inişini babaevinde duygu dolu bir şekilde izledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Antalya aday tanıtım töreninde CHP'ye yüklendi. Özgür Özel'e bir de uyarıda bulunan Erdoğan, "Biz Bay Kemal'le en azından açıktan ve aleni milletin gözü önünde cereyan eden siyasi bir mücadele yürütüyorduk. İşte Bay Kemal'i sırtından hançerleyerek koltuğundan indirdiler, Ankara'da bir ofisin dört duvarı arasına vebalı gibi hapsettiler. Özgür Efendi'nin de dikkat etmesi lazım. Aynı hançer, her an kendi sırtına da inebilir" dedi.
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentine giden Gazzeliler, orada da İsrail zulmüyle karşılaştı. 1,4 milyon Gazzelinin sığındığı kent İsrail ordusu tarafından kuşatıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya verdiği emirde Gazzelilerin sığındığı son bölge olan Refah kentindeki sivillerin tahliye edilmesini istedi.
İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Disipline sevk edilen personeller Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde bir evin altının kazılıp kaçak define arandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evin altında kuyu açılarak define arandığı ortaya çıktı. Yapılan aramada, kuyu yanı sıra asansör sistemi, el dedektörü, kazma, balta, gaz maskesi gibi malzemeler ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.
Yüksek kar getirili ''Fatih Terim Fonu'' vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Gürcistan'ın Rustavi kentindeki bir çarşıda gerçekleşen saldırıda, 36 yaşındaki bir saldırgan 4 kişiyi öldürdü ve 1 kişiyi yaraladı. Saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Genel › Arkadaşlarının hazırladığı pankartla başladı, çeyrek asırdır muhtarlık yapıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?