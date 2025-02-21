Arnavutköy'de İlk Kar Festivali Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
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Genel

Arnavutköy'de İlk Kar Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

Arnavutköy Belediyesi'nin ilk kez düzenlediği Kar Festivali ve Kardan Adam Yarışması, renkli görüntüler ve yoğun katılımla kutlandı. Etkinlikte en güzel kardan adam yarışması yapıldı ve kazananlar ödüllendirildi.

21.02.2025 19:32
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Arnavutköy'de kar festivali renkli görüntülere sahne oldu

İSTANBUL - Arnavutköy Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 'Kar Festivali ve Kardan Adam Yarışması,' yoğun katılımla gerçekleşti. Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, vatandaşlarla birlikte festival coşkusunu yaşadı. En güzel kardan adamı yapan 3 kişi ise ödül kazandı. Eğlenceni yarım kalmaması için ise alana kamyonlarla kar taşındı.

Kış mevsiminin keyfini doyasıya yaşamak isteyenler için düzenlenen Kar Festivali ve Kardan Adam Yarışması, Arnavutköy Şehir Parkı'nda büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Çocukların ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği festivalde, karla kaplı parkta renkli görüntüler oluştu. Katılımcıların eğlencesini artırmak amacıyla festival alanına kar takviyesi yapıldı. En güzel kardan adamı yapan 3 kişi ise ödül kazandı.

Festivale katılan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada çocuklarla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Hava koşulları nedeniyle okulların tatil olduğunu hatırlatan Candaroğlu, "Bugün sizler için bir kar festivali düzenledik. Kardan adam yapacaksınız ve en güzel kardan adamı yapanları ödüllendireceğiz. Ama buradaki bütün çocuklarımıza sürpriz hediyelerimiz olacak. İnşallah kazasız belasız bu soğuk havaları atlatacağız. Meteoroloji'den aldığımız bilgilere göre çok ciddi bir kar yağışı daha geliyor. Onu da atlattıktan sonra güzel anılar biriktirmiş olarak okullarınıza döneceksiniz. Sizleri çok seviyorum ve sizler için çalışmaya devam ediyorum. Eğitiminiz ve eğlenceniz için her zaman yanınızdayız" Şeklinde konuştu.

Festival kapsamında düzenlenen Kardan Adam Yarışması, katılımcılar arasında kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Yarışmaya bireysel ve grup olarak katılanlar en yaratıcı kardan adamı yapmak için hünerlerini sergiledi. Jüri değerlendirmesi sonucunda, Muhammed Emin Dişçi tarafından yapılan Muzaffer isimli kardan adam birinciliği kazanırken, Eslem Acar tarafından yapılan Penguenler ikinci, Emirhan Öztürk ve Bünyamin Dişçi tarafından yapılan Rüştü Kardanoğlu ise üçüncü oldu.

Festival boyunca vatandaşlara sucuk ekmek, salep, çay ve su ikram edilirken, etkinlik alanında kurulan sahnede müzik eşliğinde eğlenceli aktiviteler düzenlendi. Kar topu oynayan çocuklar ve kardan adam yapan aileler, festival boyunca unutulmaz anlar yaşadı. İlk kez düzenlenen Kar Festivali, hem çocuklara hem de yetişkinlere keyifli bir gün yaşattı. Festival, kış mevsiminin soğuk havasına rağmen sıcacık bir atmosferde tamamlandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Arnavutköy'de İlk Kar Festivali Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika

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