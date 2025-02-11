Arnavutköy'de Kar Yağışında Araç Kurtarma Operasyonu

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Arnavutköy'de yolda kalan bir araç halat yardımıyla böyle kurtarıldı

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de yolda kalan otomobil ile bir araç halat yardımıyla çekerek kurtardı. Hafif ticari aracı ise vatandaşlar iterek kurtarmaya çalıştı. Yaşanan o anlar cep telefonu ile görüntülendi.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı bazı ilçelerde yolları beyaza bürüdü. Arnavutköy Kayabaşı Mahallesi'nde araçlar yolda kaldı. Bir otomobili hafif ticari araç halat yardımıyla çekti. Başka bir aracı ise vatandaşlar iterek kurtarmaya çalıştı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.