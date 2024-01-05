Arnavutköy Korupark\'ta Ağaç Dikim Töreni Gerçekleştirildi

Arnavutköy Korupark'ın ağaç dikim töreni gerçekleştirildi

İSTANBUL - Arnavutköy Belediyesi, doğa ve yeşil alanlarıyla göz dolduracak "Arnavutköy Korupark" projesini tanıttı. Projenin tanıtımında ağaç diken öğrenciler keyifli vakit geçirdi.

Sürdürülebilir yeşil alanlar oluşturmak amacıyla çeşitli projeleri hayata geçiren Arnavutköy Belediyesi, son olarak "Korupark"ın tanıtımını gerçekleştirildi. Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde gerçekleştirilen programa, Belediye Başkanı A.Haşim Baltacı, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Candaroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasip Turhan, çok sayıda vatandaş ve öğrenci katıldı. 18 bin 500 metrekarelik bir alana yayılacak olan Korupark projesi, 35 farklı ağaç türünden yüzlerce ağaca ev sahipliği yapacak. 4 farklı meydandan oluşacak projenin içerisinde bilgilendirme panoları yer alacak. Ziyaretçilere ağaçlar hakkında detaylı bilgi sunulacak projede dikilen her ağaç, Arnavutköy'de yaşayan vatandaşların adına olacak. İlçe sakinleri için hatıra ormanı projesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Projenin tanıtımda ağaç diken öğrenciler, keyifli vakit geçirdi.

"Ağaç bizim hayatımızın kültürümüzün bir parçası"

Arnavutköy Belediye Başkanı A. Haşim Baltacı, projenin tanıtımında yaptığı konuşmada, "Ağaç bizim hayatımızın, kültürümüzün bir parçası. Arnavutköyümüz zaten yemyeşil bir ilçe, zaman zaman insanların kullanmaktan zevk alabileceği yeşil alanlar da oluşturuyoruz. Mesela korular, parklar, bahçeler, piknik alanları gibi alanlar. Bugün ağaç dikim etkinliğini gerçekleştirdiğimiz bu alanda Arnavutköy Korupark adı altında bir nitelikli yeşil alan oluşturuyoruz. Özellikleri birkaç başlıkta şöyle söyleyebiliriz; 1'incisi buradaki ağaç çeşitliliği, İstanbul ilimizde ama özellikle bölgemizde yetişen ağaçlarımızdan oluşuyor. Yaklaşık 35 çeşit ağacın, bu 18 bin 500 metrekarelik alanda kısım kısım adeta bir botonik bahçesi gibi gençlerimizin, insanlarımızın onları tanıması, onlardan yararlanması aynı zamanda da kullanılmasını sağlayacak bir yeşil alan oluşturuyoruz. Yürüyüş yolu, çocuk etkinlik alanı, piknik alanı var. Dolayasıyla mahalle sakinlerimizin, Arnavutköylü kardeşlerimizin yararlanacağı bir alan oluşturuyoruz. Bir amaca daha yönelik aslında yaptığımız iş, ilçemizde ki bütün vatandaşlarımıza yaklaşık 350 bin insanımız yaşıyor. Komşularımız var onların hatırasına da aynı zamanda bu alanı oluşturuyoruz. Aynı zamanda bir hatıra ormanı niteliği de taşımış oluyor. Artık binayı yaptıktan sonra inşaatı yapan vatandaşlarımız eskiden iskan almaya elverişli ise iskanlarını alıyorlardı. Şimdi artık kendi binaların önlerine, sokaklarına kendi cephelerine gelecek şekilde fidan dikmeden iskan alamıyorlar. Böyle hayırlı bir mecburiyette var. İnşallah gelecekte bütün ilçelerimiz tamamıyla ilçemizin bütün sokakları yemyeşil bir hala gelmiş olacak. Hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Ağaç dikmek bize güzel bir duygu veriyor"

Ağaç dikimine gelen öğrenci Hazal Ulu, "Buraya Arnavutköy Anadolu Lisesi'nden geldik. Fidan dikmeye geldik, bu etkinliğe bizde katılmak istedik. Ağaç dikmek bize güzel bir duygu veriyor. Seviyoruz, hoşumuza gidiyor, mutluyuz da. Çok iyi oluyor. Çevremizin güzelleşmesi bizi daha çok mutlu ediyor. Arnavutköy çevresinin bu şekilde ağaçlandırılması çok güzel oluyor. Bizim de ileri de çocuklarımız olursa bu bize daha güzel duygular katacak. Gelecekte bu ağaçları gördüğümüzde; bak biz bu yaşa geldik, ağaçları gördük diyebileceğiz" dedi.