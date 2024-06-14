Arnavutköylü çocuklara karne ve bayram eğlencesi - Son Dakika
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Genel

Arnavutköylü çocuklara karne ve bayram eğlencesi

Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen Karne ve Bayram Şenliği'nde çocuklar doyasıya eğlendi. Şenlik, Arnavutköy Şehir Parkı ve Hadımköy İstasyon Meydanı'nda gerçekleştirildi.

14.06.2024 17:05
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Arnavutköylü çocuklara karne ve bayram eğlencesi

İSTANBUL - Arnavutköy Belediyesi tarafından iki ayrı noktada çocuklara karne ve bayram eğlencesi düzenledi. Çocuklar 3 gün sürecek Karne ve Bayram Şenliği'nin ilk gününde doyasıya eğlendi.

Arnavutköy Belediyesi, karnelerini alan çocuklar için üç gün sürecek büyük bir Karne ve Bayram Şenliği hazırladı. Çocuklar, Arnavutköy Şehir Parkı ve Hadımköy İstasyon Meydanı'nda birbirinden renkli etkinliklerde karne heyecanı ve bayram havasını coşkuyla kutluyor. Şenliğin ilk gününde çocuklar, şişme oyun grupları, animatörler, kukla gösterileri ve alan animasyonları gibi etkinliklerle doyasıya eğlendi. Ayrıca pamuk şeker, patlamış mısır ve Osmanlı macunu gibi geleneksel ikramlar da çocuklara ücretsiz olarak sunuldu.

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu da, İstasyon Meydanı ve Şehir Parkı'ndaki şenliğe katılarak çocukların sevincine ortak oldu. Başkan Candaroğlu yaptığı açıklamada, "Bugün evlatlarımız uzunca süren bir maratonun ardından karnelerini aldılar. Biz de Arnavutköy Belediyesi olarak onlara hem Arnavutköy Şehir Parkımızda hem de Hadımköy İstasyon Mahallemizde bir karne şenliği hazırladık. Bugün gönüllerince eğleniyorlar, ikramlarımız oluyor, bir yılın stresini atıyorlar," dedi.

Başkan Candaroğlu, şenliklerin Kurban Bayramı'nın ilk gününe kadar devam edeceğini belirterek, "Şenliğimiz hız kesmeden devam edecek. Yaklaşmakta olan bir Kurban Bayramı var. Hem bayramda da hem de arife günü ve bayramın ilk günü Bayram Şenliğimiz çocuklarımız için yine Şehir Parkı'nda ve İstasyon Meydanı'nda hazır olacak," şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan çocuklar da Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'na teşekkür ederek, şenlikte çok eğlendiklerini ve bu tür etkinliklerin devamını beklediklerini ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Arnavutköylü çocuklara karne ve bayram eğlencesi - Son Dakika

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