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Arnavutköylü kadınlar el emeği ürünlerini satma fırsatı buluyor - Son Dakika
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Arnavutköylü kadınlar el emeği ürünlerini satma fırsatı buluyor

Arnavutköy Belediyesi, Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri aracılığıyla kadınların ekonomik gelişimine destek oluyor. Kadınlar, aldıkları eğitimlerin ardından ürettikleri el emeği ürünlerini Hadımköy Kapalı Cumartesi Pazarı'nda sergileme ve satışa sunma fırsatı buluyor. Belediye, kadınların aile bütçelerine destek olmak için bu imkanı sağlıyor.

03.01.2024 - 12:09,
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Arnavutköylü kadınlar "El Emeği Göz Nuru" standında ürünlerini satma fırsatı buluyor

İSTANBUL - Arnavutköy Belediyesi, Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri ile kadınların ekonomik gelişimine destek oluyor.

Arnavutköy Belediyesi, Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri aracılığıyla kadınlara kendilerini geliştirebilecekleri kurs imkanları sunarken, aynı zamanda aile bütçelerine de destek olmaları için teşvik ediyor. Kursiyerler, Arnavutköy Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri'nde aldıkları eğitimlerin ardından ürettikleri el emeği ürünlerini Hadımköy Kapalı Cumartesi Pazarı'nda "El Emeği Göz Nuru" standında sergileme ve satışa sunma fırsatı buluyor. Bu stantta kadınlar takı, tekstil ürünleri, çeyiz ve hediyelik eşyalar gibi çeşitli kategorilerde ürünleri müşterilerle buluşturuyor.

Mücella Yılmaz, Arnavutköy'e taşındıktan sonra Arnavutköy Kadın Kültür ve Sanat Merkezi'nde aldığı eğitimlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hocalarımız çok güzel eğitimler veriyor, bizleri seminerlere götürüyorlar. Belediyemiz, Hadımköy Kapalı Cumartesi pazarında Kadın Kültür ve Sanat Merkezi olarak yer tahsis etti bize. Kurslarda diktiklerimizi, ürettiklerimizi burada satma imkanı sundu. Bizden bir ücret talep etmediler bilakis çok yardımcı oldular." dedi.

Kadın Kültür ve Sanat Merkezi'nde kurslara katıldığını belirten Oya Pile ise "Arnavutköy Kadın Kültür ve Sanat Merkezi'nde el emeği örgüler yapıyoruz. Oyuncaklar, toka, taç, battaniye yapıyoruz. Belediyemiz de bize burada böyle bir imkan sağladı, biz de bunları satışa sunuyoruz. Bize verdiği desteklerden dolayı Belediye Başkanımız Ahmet Haşim Baltacı'ya çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Arnavutköylü kadınlar el emeği ürünlerini satma fırsatı buluyor
Kaynak: İHA
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Son Dakika Genel Arnavutköylü kadınlar el emeği ürünlerini satma fırsatı buluyor - Son Dakika


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