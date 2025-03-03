Artvin'de Çığ Felaketi: Ekipler Hasar Tespiti Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Artvin'de Çığ Felaketi: Ekipler Hasar Tespiti Yapıyor

Geniş Video İzle

Artvin'de çığın düştüğü Karayolları bakım tesislerine ekipler ulaşarak hasar tespit çalışması başlattı.

03.03.2025 09:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'de çığın düştüğü Macahel'deki Karayolları bakım onarım tesislerine ekipler ulaştı

ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesinde çığın düştüğü Macahel'deki Karayolları bakım onarım tesislerine ulaşan ekipler hasar tespit çalışması başlattı. Çığ felaketinin neden olduğu tahribat havadan görüntülendi.

Artvin'in Borçka ilçesinde Macahel yolu üzerinde bulunan Karayollarına ait bakım onarım tesislerine önceki gün çığ düştü. Kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu 1850 rakımlı Macahel geçidi yakınlarında meydana gelen çığ felaketinde, bakım evine büyük zarar oluşurken, bir iş makinesi ve kar küreme makinesi çığ altında kaldı.

Çalışanların çığın gelme riskine karşı bir gün önceden tesisleri tahliye etmesi ile facianın önüne geçilmiş oldu. Olayın ardından, bölgeye kurtarma ekipleri sevk edilerek çığ temizleme çalışmalarına başlandı.

Bölge halkından, aynı zamanda Macahel yolu ulaşımını sağlayan Osman Önder, "Borçka- Camili yolu üzerinde büyük bir çığ felaketi yaşandı. Bakım evine zarar verdi, makinelerimiz kar altında kaldı. İş makinelerinin yerleri şu an belli değil. Bölgenin kurtulması için tünel yapılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Karayolları bakım tesislerinde görevli personel Kenan Kahya ise "Yağan kar nedeniyle çığ, binanın içine girdi ve çatısını tamamen yıktı. Şu anda 6 metre üzerinde kar var. Bir iş makinemiz dışarıda, diğer iş makinemiz ise kar altında kaldı. Yol açma çalışmalarını şu an durdurduk, ekipler olarak temizleme çalışmalarına başlayacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Borçka, Artvin, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Artvin'de Çığ Felaketi: Ekipler Hasar Tespiti Yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:29 Bilirkişiyi davasında 5 gazeteciye beraat Bilirkişiyi davasında 5 gazeteciye beraat
14:32 Cenazeye damga vuran kare Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu Cenazeye damga vuran kare! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu
14:21 Arap Birliği’nden Trump’ı küplere bindirecek Gazze anlaşması Arap Birliği'nden Trump'ı küplere bindirecek Gazze anlaşması
14:11 Tartışma yaratan görüntü Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi Tartışma yaratan görüntü! Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi?
14:07 Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel’e ne oldu İlk ipucu bulundu Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'e ne oldu? İlk ipucu bulundu
23:03 CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı
23:02 Göztepe ile Samsunspor 2-2 berabere kaldı Göztepe ile Samsunspor 2-2 berabere kaldı
22:41 Öcalan, Bahçeli’nin ’Meclis’e gelsin’ çağrısına ’İşini güçleştirmeyelim’ diyerek reddetmiş Öcalan, Bahçeli'nin 'Meclis'e gelsin' çağrısına 'İşini güçleştirmeyelim' diyerek reddetmiş
22:29 Bahçeli ile Demirtaş ne konuştu İşte sürpriz telefon görüşmesinin detayları Bahçeli ile Demirtaş ne konuştu? İşte sürpriz telefon görüşmesinin detayları
22:14 Süper Lig ekibine ceza aldırmıştı: Fenerbahçe’den akıllara durgunluk veren transfer hamlesi Süper Lig ekibine ceza aldırmıştı: Fenerbahçe'den akıllara durgunluk veren transfer hamlesi
22:01 İşte Selahattin Demirtaş’ın hastaneden görüntüsü İşte Selahattin Demirtaş'ın hastaneden görüntüsü
21:51 Bayern Münih, Sacha Boey ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor Bayern Münih, Sacha Boey ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor
21:44 İmralı heyeti, Adnan Menderes’i mezarında ziyaret etmiş İmralı heyeti, Adnan Menderes'i mezarında ziyaret etmiş
21:17 Sırrı Süreyya Önder, Bahçeli ile olan anısını anlattı: Daha barış halayı çekeceğiz Sırrı Süreyya Önder, Bahçeli ile olan anısını anlattı: Daha barış halayı çekeceğiz
20:57 Galatasaray’a Osimhen müjdesi: Transferinden vazgeçtiler Galatasaray'a Osimhen müjdesi: Transferinden vazgeçtiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 16:07:36. #7.11#
SON DAKİKA: Artvin'de Çığ Felaketi: Ekipler Hasar Tespiti Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.