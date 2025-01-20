Atabarı Kayak Merkezi'ne Ziyaretçi Akını - Son Dakika
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Atabarı Kayak Merkezi'ne Ziyaretçi Akını

Atabarı Kayak Merkezi\'ne Ziyaretçi Akını

Okulların sömestr tatilinin başlamasıyla Atabarı Kayak Merkezi yoğun ziyaretçilerle doldu.

20.01.2025 03:38
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Atabarı Kayak Merkezi sömestr tatilinin başlaması ile birlikte ziyaretçi akınına uğradı

ARTVİN - Artvin'deki Atabarı Kayak Merkezi sömestr tatilinin başlaması ile birlikte ziyaretçi akınına uğradı.

Karadeniz Bölgesi'nin en önemli kış turizm destinasyonlarından biri olan Atabarı Kayak Merkezi, okulların yarı yıl tatiline girmesi ile birlikte en yoğun günlerini yaşıyor. Şehir merkezine 18 kilometre mesafede bulunan ve 2 bin 200 metre rakıma sahip olan Mersivan Dağı'nda yer alan kayak merkezi, tatilcilerle dolup taşıyor. Özellikle kayak severlerin ilgisini çeken Atabarı Kayak Merkezi, kış turizminin bölgedeki can damarlarından biri olmaya devam ediyor. Tatilciler, kar kalitesi ve pistlerinin uygunluğu ile tercih ettikleri merkezde kayak yapmanın yanı sıra, dağ manzarasında yürüyüş yaparak kışın tadını çıkarıyor.

Atabarı Kayak Merkezi'nin, Artvin ve çevre illerden gelen misafirlerine sunduğu bu eşsiz doğa ve spor olanakları, bölgenin turizm ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Atabarı Kayak Merkezi'ne Ziyaretçi Akını - Son Dakika

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