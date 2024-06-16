Ataşehir'de kaçan kurbanlık vatandaşlara zor anlar yaşattı - Son Dakika
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Genel

Ataşehir'de kaçan kurbanlık vatandaşlara zor anlar yaşattı

Ataşehir'de sahiplerinden kaçan kurbanlık dana, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Dana, yolda bir motosikleti devirirken sürücü son anda kurtuldu. Sahipleri tarafından yakalanan dana sakinleştirilerek götürüldü.

16.06.2024 19:17
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Ataşehir'de kaçan kurbanlık vatandaşlara zor anlar yaşattı

İSTANBUL - Ataşehir'de sahiplerinden kaçan kurbanlık dana ortalığı birbirine kattı. Sahiplerinin uzun uğraşları sayesinde dana sakinleştirilerek götürüldü.

Olay akşam saatlerinde Ferhatpaşa mahallesi Üsküdar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sahiplerinden kaçan kurbanlık dana caddede ortalığı birbirine kattı. Vatandaşlara zor anlar yaşatan dana yolda bir motosikleti boynuz atarak devirirken motosiklet sürücüsü saldırıdan son anda kurtuldu. Sahipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu yakalanan dana daha sonra sakinleştirilerek götürüldü.

Olayla ilgili konuşan Ahmet Kaan, "Hayvanı sabah bahçeye almaya çalışıyorlardı. Hayvan birdenbire kaçtı. Arabalara vurdu. Motoru devirdi. En son burada direğe bağladılar. Bir ara hayvanı elektrik çarptı. Durum böyle. Ne diyeyim Allah kolaylık versin." dedi.

Görgü tanıklarından Yusuf Çubukçu, "Kurbanlığı eve götürüyorlardı. Bir tane adam onu tutmaya çalışıyordu, onu sürükledi. Ondan sonra kaçarken yolda bir motorcuyu düşürdü. Sonra onu burada bağladılar." şeklinde konuştu.

Olayın bir diğer tanığı Batuhan Karahan "Biz kurban pazarına girdik. Adamlar arabayla götürdü, kapının önüne indirdiler. Sonra adam elinden yanlışlıkla kurbanı bıraktı, hayvan kaçtı. Sabahtan beri peşindeyiz, şimdi elektrik direğine bağladılar. Elektrik çarptı. " dedi.

Muhammet Can A. "Motorla geliyordum. Baktım, boğa ortalıkta geziyor. Motorcuya vurdu. Şimdi direğe bağladılar. Bağlamaları ile beraber hayvana elektrik vuruyor. Şimdi hayvan bayıldı. Yaklaşık 1 saat oldu. Hayvan yatıyor şu anda, hayvanda ses seda yok." ifadelerini kullandı

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Ataşehir'de kaçan kurbanlık vatandaşlara zor anlar yaşattı - Son Dakika

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