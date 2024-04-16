Ayağını çapa makinesine kaptırmıştı, hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ayağını çapa makinesine kaptırmıştı, hastanede hayatını kaybetti

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tarla sürdüğü esnada ayağını çapa makinesine kaptırarak ağır yaralanan 75 yaşındaki Tacettin Başkan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Başkan'ın cenazesi, Akyazı Yongalık Civekdağı Mahallesi Camii'nde defnedilecek.

16.04.2024 12:02
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Ayağını çapa makinesine kaptırmıştı, hastanede hayatını kaybetti

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tarla sürdüğü esnada ayağını çapa makinesine kaptırarak ağır yaralanan 75 yaşındaki Tacettin Başkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, iki gün önce Akyazı ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçede çapa makinesi ile çalışan Tacettin Başkan bir anlık dalgınlık sonucu sol ayağını makineye kaptırdı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde ayağı sıkıştığı yerden çıkarılan ve Tacettin Başkan'a ilk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirildi. Ağır yaralanan Başkan, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Tacettin Başkan'ın cenazesi, Akyazı Yongalık Civekdağı Mahallesi Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Ayağını çapa makinesine kaptırmıştı, hastanede hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Sakarya, Akyazı, Genel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Ayağını çapa makinesine kaptırmıştı, hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

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