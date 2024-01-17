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Ayvalık, sel felaketinin ardından toparlanmaya çalışıyor - Son Dakika
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Ayvalık, sel felaketinin ardından toparlanmaya çalışıyor

Ayvalık ilçesinde yaşanan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve su baskınlarının ardından belediye ekipleri, hasarları onarmak ve temizlik çalışmalarını hızlandırdı. Su baskınları sonucunda birçok ev, iş yeri ve yol zarar gördü. Ayvalık Belediyesi, tıkanan menfez ve kanalizasyon hatlarını açmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Ayvalık, sel felaketinin ardından toparlanmaya çalışıyor
17.01.2024 - 20:05,  Güncelleme: 20:10
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Selden etkilenen Ayvalık yaralarını sarıyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hayatı olumsuz yönde etkileyen sel ve su baskınının ardından ilçe genelinde yaşanan olumsuzlukların izi silinmeye çalışılıyor.

Meteorolojinin turuncu uyarı verdiği önceki günkü kuvvetli yağışlar, Ayvalık'ta hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Metrekareye 70 kg yağmur suyunun düştüğü Ayvalıkta, Nikita Deresi'nin taşmasıyla Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 karayolunun bir bölümü yağmur suları nedeniyle ulaşıma kapanmış, taşan sular ev ve işyerlerinde hasara neden olmuştu.

Su baskınlarının ardından hemen harekete geçen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Ayvalık Belediyesi bünyesindeki ekipler, dere yataklarındaki suları tahliye ederken, suların çekildiği bölgelerde gereken yoğun çamuru da temizlemeye başladı.

19 mesken, 6 iş yeri ve 3 yolda meydana gelen su baskınları sonucunda yaralarını silmeye çalışan Ayvalik'ta, belediye ekipleri tıkanan menfez ve kanalizasyon hatlarını da açabilmek için seferber oldu.

Kaynak: İHA
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