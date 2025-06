Baba Hakkı Kiraz, şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın kabrini ziyaret etti: "Buraya her geldiğimizde biz 31 Mart'tayız"

İSTANBUL - Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, Kurban Bayramı'nın ilk günü oğlunun Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. Şehit savcının kabri başında dua ettikten sonra aile üyeleriyle bayramlaşan baba Kiraz, "Biz her bayram geliyoruz. Olay tarihinden bu yana hiç bir bayramı kaçırmadık. Buraya her geldiğimizde biz 31 Mart'tayız. Yani bizim için unutulmuyor" dedi.

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, Kurban Bayramı'nın ilk günü bayram namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldı. Hakkı Kiraz ardından eşi Saadet Kiraz'la birlikte oğulları Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın Eyüpsultan Mezarlığı'nda bulunan kabrini ziyaret etti. Ziyarete diğer aile üyeleri de katıldı. Şehit oğlunun kabri başına dua eden Hakkı Kiraz, ardından ailesiyle bayramlaştı.

"Buraya her geldiğimizde biz 31 Mart'tayız"

Her bayram oğlunun kabrini ziyaret ettiğini söyleyen Hakkı Kiraz, "Bu hayatı kendimize benimsemişiz. Biz her bayram geliyoruz. Olay tarihinden bu yana hiç bir bayramı kaçırmadık. Kısmet olunca ben, ailem hepimiz buradayız. Burada bayramlaşıyoruz. Duygular aynı. Biz hala aynı yerdeyiz. Biz unutmamışız. Unutulmuyor. Bizim için de zaman da geçmiyoruz. Buraya her geldiğimizde biz 31 Mart'tayız. Yani bizim için unutulmuyor. Ama Elhamdülillah şükür ediyoruz. Rabbimize, kadere iman etmişiz. Rabbimiz bize böyle bir kaderi tayin etti. Bizim de boyun eğmekten başka bir çaremiz yok. Rıza gösteriyoruz. Bizim bütün ailemizle bayramlaşmayı buarda yaparız. Ondan sonra eve gideriz. Bizim törelerimiz vardır. Bütün aile bireyleri komşular bizde kahvaltı yaparlar. Bizde adet böyledir. Akşamdan beri hazırlık yaptık. Ondan sonra herkes kendi evine gidiyor" diye konuştu.