Kocaeli'de muhtarlık yarışını kazanan Hasan Erdöl'e mazbata verildi - Son Dakika
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Kocaeli'de muhtarlık yarışını kazanan Hasan Erdöl'e mazbata verildi

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Kocaeli'de muhtarlık seçimlerinin iptal edilmesi üzerine yapılan itiraz sonucunda Yüksek Seçim Kurulu, Hasan Erdöl'e mazbata verilmesine karar verdi. İl Seçim Kurulu, Erdöl'ün babası ile aynı adı taşıdığı ve seçmeni yanılttığı gerekçesiyle seçimleri iptal etmişti.

19.04.2024 12:21
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Kocaeli'de muhtarlık yarışını kazanan Hasan Erdöl, babası ile aynı adı taşıdığı ve seçmeni yanılttığı gerekçesiyle İl Seçim Kurulu tarafından seçimler iptal edilmişti. Yüksek Seçim Kurulu, karara verilen itiraz üzerine Erdöl'e mazbata verilmesine karar verdi.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde 50 yaşındaki Hasan Erdöl, İzmit'e bağlı Arpalık İhsaniye Mahallesi'nde 3 aday arasından 113 oy alarak muhtar seçildi. Erdöl'ün muhtarlığı İl Seçim Kurulu'na yapılan itiraz üzerine düştü. Hasan Erdöl'ün babası ile aynı adı taşıdığı, seçmenin kendisine değil babasına oy verdiği belirtilen itiraz dilekçesi üzerine İl Seçim Kurulu, seçimleri 2 Haziran'da tekrarlama kararı aldı. Hasan Erdöl, babasının seçim kampanyalarında yer almadığını, kendini muhtar adayı olarak tanıtmadığını söyleyerek, İl Seçim Kurulu'nun kararını Yüksek Seçim Kurulu'na taşıyarak itirazda bulundu.

Hasan Erdöl'e mazbata verilmesine karar verildi

Hasan Erdöl'ün Yüksek Seçim Kurulu'na yaptığı itiraz sonrasında karar çıktı. Yüksek Seçim Kurulu kararında, "Seçmen O.K. tarafından Kocaeli İl Seçim Kuruluna yapılan itiraz da muhtar adayı Hasan Erdöl'ün isminin babasıyla aynı olduğu, bu durumun seçmeni yanılttığı belirtilmiş olsa da köy yerinde herkesin birbirini tanıdığı, babasının kendi adına herhangi bir seçim çalışması yapmadığı, ayrıca adı geçenin muhtar adaylığını basın aracılığıyla da duyurduğu dosya içeriğinden anlaşılmaktadır" denilerek, Hasan Erdöl'e mazbatasının verilmesine karar verdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Kocaeli'de muhtarlık yarışını kazanan Hasan Erdöl'e mazbata verildi - Son Dakika

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