Bağcılar Belediyesi 'Kapıdan Sandığa Seçim Hattı' projesini başlattı - Son Dakika
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Bağcılar Belediyesi 'Kapıdan Sandığa Seçim Hattı' projesini başlattı

Bağcılar Belediyesi tarafından organize edilen 'Kapıdan Sandığa Seçim Hattı' projesinin lansmanı yapıldı. Bin gönüllü vatandaşın katılacağı proje kapsamında, vatandaşlar oy kullanacakları okula götürülecek.

23.03.2024 19:41  Güncelleme: 19:46
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Bağcılar Belediyesi tarafından 'Kapıdan Sandığa Seçim Hattı' projesinin lansmanı yapıldı

İSTANBUL - İSTANBULBağcılar Belediyesi tarafından organize edilen ve bin gönüllü vatandaşın katılacağı 'Kapıdan Sandığa Seçim Hattı' projesinin lansmanı yapıldı.

Bağcılar Belediyesi, yerel seçimlerin yapılacağı 31 Mart 2024 günü özel bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 'Kapıdan Sandığa Seçim Hattı' projesi kapsamında, gönüllü bin vatandaş kendi araçlarıyla ilçe sakinlerini oy kullanacakları okula götürecek. Yaş aralığı ve siyasi parti ayrımı gözetmeden planlanan projenin lansmanı İnönü Mahallesi Molla Gürani Parkı'nda gerçekleştirildi. Programa Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"1000' e yakın araç vatandaşlarımızın sandığa gidebilmesi adına irade ortaya koyuyor"

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Bağcılarımızda inşallah 31 Mart seçimlerinde demokrasi şöleni yaşanacak ve büyük bir oranla katılımın olmasını bekliyoruz. Burada vatandaşlarımızın 87,68'lik bir oranla katılımı olmuştu geçtiğimiz seçimde. Yüzde 11'in üzerinde vatandaşlarımız sandığa gelememişti. Vatandaşlarımızın sivil bir oluşumu var burada, büyük oranda vatandaşlarımızın sandığa gitmesi için bir irade ortaya koydular. 1000' e yakın araç vatandaşlarımızın sandığa gidebilmesi adına irade ortaya koyuyor. Engellisi olan vatandaşlarımız var, yaşlı olan vatandaşlarımız var, hasta olan vatandaşlarımız var. Seçim günü sandığa gidebilmeleri adına büyük bir çalışma yürütülüyor. Ben emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bağcılar'ın tüm unsurları ile burada bu sürece destek vermesi çok kıymetli. Teşkilatımızla, vatandaşlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, iş dünyası insanlarımızla bir olup, gümbür gümbür gelen bir Bağcılarımız var. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda biz burada bir platform oluşturduk. Bu platformda isimleri toplamaya başladık. 100'e yakın araç burada ve seçime kadar bu sayı daha da artacak. Bugün itibari ile talep oluşturulan vatandaşların iletişim bilgileri de kaydedilmeye başlanacak. Yapılan her çağrıya arkadaşlarımız karşılık verip, seçim günü sabahtan akşama kadar kaç vatandaşımızın sandığa getirilme talebi varsa inşallah hepsini tek tek sandığa getirecekler" dedi.

"Arkadaşımla birlikte katıldık çok güzel bir atmosfer"

Projeye gönüllü olarak katılan Fatih Sarpkaya ise "Kendi aracımla geldim, bugünü bekliyordum. Arkadaşımla birlikte katıldık çok güzel bir atmosfer. Seçimdeki görevimiz komşularımız, arkadaşlarımızı kendi araçlarımızla ve engelli olan ya da yaşlı olabilir alıp sandığa götürüp oyunu kullandırıp tekrar evine bırakarak hizmet vereceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bağcılar Belediyesi 'Kapıdan Sandığa Seçim Hattı' projesini başlattı - Son Dakika

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