Bağcılar'da kentsel dönüşüm zirvesi programı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Bağcılar'da kentsel dönüşüm zirvesi programı yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyası programı Bağcılar'da gerçekleştirildi. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı.

29.05.2024 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağcılar'da kentsel dönüşüm zirvesi programı yapıldı

İSTANBUL - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyası programı Bağcılar'da gerçekleştirildi. Programda konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, " Bağcılarda özellikle inşaat uygulaması yapan müteahhit firmalara Bağcılar ve İstanbul'da 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' nasıl bir usul izlenmesi gerektiğini bilgilendirmeler yapılıyor. Bağcılar Belediyesi olarak yoğun bir kentsel dönüşüm çalışması yürüten belediyeler olarak öncü belediyeyiz" şeklinde konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyası programı Bağcılar Belediyesinde bulunan Konferans Salonunda yapıldı. Bağcılar ilçesindeki riskli konut stokunun hızla dönüşmesinin hedeflendiği programa Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Marmara Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Dönüşüm Hizmetleri Daire Başkanı Oğuzhan Çiftçi ve ilçede firma sahipleri olan yapı müteahhitler katıldı. Program sonunda soru cevap yapıldı.

"En çok konut bazlı müracaat yapılan ilçeyiz"

Programda konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, " Bağcılarda özellikle inşaat uygulaması yapan müteahhit firmalara Bağcılar ve İstanbul'da 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' nasıl bir usul izlenmesi gerektiğini bilgilendirmeler yapılıyor. Bağcılar Belediyesi olarak yoğun bir kentsel dönüşüm çalışması yürüten belediyeler olarak öncü belediyeyiz. En çok konut bazlı müracaat yapılan ilçeyiz. 6 Şubat depremi öncesi ve sonrası diye kentsel dönüşüm çalışmaları ikiye ayırıyorum. 6 Şubat öncesi çok farklı bakış açısı söz konusuydu. Vatandaşımız daire daire isterim, 1 metrekareden feragat etmem ağırlıkta tavrı söz konusuydu. 6 Şubat sonra bu işin fedakarlık yapılmadan olamayacağını ama vatandaşında süreç için de mutlaka 3'üncü bir saç ayağı olarak sürece maden, manen her anlamda katkı sunması kıymetliydi. 6 Şubat'tan sonra bu büyük oranda olması gereken düzeye ulaştı. Aslında kentsel dönüşüm her yerde şu anda yasalarımız hazır, imarda yüzde 70 kadar komşularıyla bir araya gelirseler imarlarını artırıyoruz. Devletimizin de 1,5 milyon liralık 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kaynaklı katkısı söz konusu" dedi.

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Abdullah Özdemir, Bağcılar, Çevre, Belediye, Genel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Bağcılar'da kentsel dönüşüm zirvesi programı yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni’yi aradı: Filistin’i tanıyın Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi aradı: Filistin'i tanıyın
16:11 TBMM’den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne Refah için acil toplanma çağrısı TBMM'den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Refah için acil toplanma çağrısı
15:27 Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti
14:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musavat Dervişoğlu ile görüşmememiz için hiçbir neden yok Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musavat Dervişoğlu ile görüşmememiz için hiçbir neden yok
10:28 İsrail’e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor Görüntüleri ilk kez yayınladılar İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar
17:05 Seçim öncesi taraftarı mest edecek gelişme Ali Koç, takımın yıldızlarını bırakmıyor Seçim öncesi taraftarı mest edecek gelişme! Ali Koç, takımın yıldızlarını bırakmıyor
16:31 Esra Ezmeci’de zincirleme ilişki tamlaması Uğruna kör olduğu yasak aşkı tarafından aldatıldı Esra Ezmeci'de zincirleme ilişki tamlaması! Uğruna kör olduğu yasak aşkı tarafından aldatıldı
16:15 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a bomba sözler: Çıkalım er meydanına, görelim Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a bomba sözler: Çıkalım er meydanına, görelim
15:50 Okul tuvaletinde skandal görüntüler Arkadaşlarını darbedip bir de kayda aldılar Okul tuvaletinde skandal görüntüler! Arkadaşlarını darbedip bir de kayda aldılar
15:19 Emlak Konut’tan yeni kampanya: Konut kredisi faizleri düşecek, vade uzayacak Emlak Konut'tan yeni kampanya: Konut kredisi faizleri düşecek, vade uzayacak
15:10 Fatih Terim, Seçil Erzan davasında şikayetçi olarak yer aldı Fatih Terim, Seçil Erzan davasında şikayetçi olarak yer aldı
13:51 Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim?
13:31 Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş Anne ve babasını vurup kafasına sıkan gencin dayısı: Uyuşturucu parası istemiş, vermeyince olayı gerçekleştirmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 17:33:00. #1.11#
SON DAKİKA: Bağcılar'da kentsel dönüşüm zirvesi programı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement