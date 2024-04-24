Bahar rahatsızlıklarına bitkisel çözümler - Son Dakika
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Genel

Bahar rahatsızlıklarına bitkisel çözümler

Kayseri'de aktarlık yapan Muhammed Hanzala Altun, baharın gelmesiyle çıkan polenlerden kaynaklı meydana gelen rahatsızlıklar için bitkisel çözümler hakkında bilgiler vererek, 'Bitkileri hem kaynatarak hem de tütsü olarak kullanabiliriz' dedi. Polenden kaynaklı rahatsızlıklarda papatya ve zencefilin biraz daha yoğun tüketilmesi gerektiğini söyleyen Altun, göz yaşarması için kaynatılan bitkinin buharının da çekilmesinin faydalı olacağını belirtti.

24.04.2024 00:36
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Bahar rahatsızlıklarına bitkisel çözümler

Aktar Muhammed Hanzala Altun:

"Bahar aylarında papatya ve zencefil biraz daha yoğun tüketilmeli"

"Baharda oluşan polenlerden dolayı rahatsızlıklar çıkmaya başlıyor"

"Bitkileri hem kaynatarak hem de tütsü olarak kullanabiliriz"

KAYSERİ - Kayseri'de aktarlık yapan Muhammed Hanzala Altun, baharın gelmesiyle çıkan polenlerden kaynaklı meydana gelen rahatsızlıklar için bitkisel çözümler hakkında bilgiler vererek, "Bitkileri hem kaynatarak hem de tütsü olarak kullanabiliriz" dedi.

Polenden kaynaklı rahatsızlıklarda papatya ve zencefilin biraz daha yoğun tüketilmesi gerektiğini söyleyen Muhammed Hanzala Altun, "Öncelikle baharın gelmesi ile ağaçlarda oluşan polenlerden dolayı insanlarda geniz akıntısı gibi rahatsızlıklar olmaya başladı. Bundan dolayı bizim insanlara tavsiyemiz papatya, zencefil gibi bitkilerin daha yoğun tüketilmesidir. Sadece baharı geçirecek kadar veya evde üzerlik tütsüsü yapılmasını tavsiye ediyoruz. Vatandaşlarımız papatya çayını kaynatarak kullanıyorlar. Kaynatılarak kullanılanlar bunu tütsü olarak da kullanabilirler. Buharını çekebilirler ama demleyip kullanıldığında da daha etkili oluyor. Burada da bitkinin ana özellikleri ölmemiş olur. Yine havaların ısınmasıyla beraber vücuttaki tüketim arttığı için, insanların vücutlarında bir yorgunluk oluyor. Bununla beraber de kabızlık, şişkinlik tarzı şeyler de oluyor. Eklem ağrıları bile oluşmaya başlar. Bunun için biz bol miktarda sıvı tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Kayısı hoşafını yazın da içilmesini tavsiye ediyoruz. Buradaki ana amaç bol miktarda sıvı tüketilmesidir. Şişkinlik için de yine bitkisel çaylar mevcut ama bol miktarda erik ve yine kayısı hoşafı soğuk olarak da tüketildiğinde faydası olan şeylerdir"

Altun, göz yaşarması için kaynatılan bitkinin buharının da çekilmesinin faydalı olacağını söyleyerek, "Göz yaşarması da yine polen alerjisinden kaynaklı oluyor. Gözde polenlerden kaynaklı olan bir sıkıntıdır. Bunun için de yine üzerlik ve papatya kaynatılıp daha önceden eskilerin bizlere yapmış olduğu şeyler gibi üzerimizi bir havlu ile kapatıp onun buharını yüzümüze çekmemizin hem genzimize hem de gözümüze faydası olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kayseri, Genel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Bahar rahatsızlıklarına bitkisel çözümler - Son Dakika

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