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Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır Türk Bayraklarıyla teşekkür turu attı

İSTANBUL - 31 Mart Yerel Seçimlerinde yeniden Bahçelievler Belediye Başkanı seçilen Dr. Hakan Bahadır, Türk Bayraklarıyla ilçede teşekkür turu attı. Üstü açık otobüsle gerçekleştirilen tura, belediyenin tüm birim müdürleri ve her birimden üniformalarıyla temsili personel katıldı.

Bahçelievler Belediye Başkanlığına 31 Mart Yerel Seçimlerinde yeniden seçilen Dr. Hakan Bahadır ilçede teşekkür turu attı. Üstü açık otobüsle yapılan tura vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Türk bayraklarıyla gerçekleşen tura belediyenin tüm birim müdürleri ve her birimden temsili personel üniformalarıyla katıldı. Bahçelievler'in tüm caddelerinde halkı selamlayan Başkan Bahadır'a vatandaşlar el sallayarak karşılık verdi.

"Hizmetkarınız olmaya devam edeceğiz"

Halkı selamlayan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, yerel seçimlerde yeniden kendini Başkan olarak seçen vatandaşlara teşekkür etti. Başkan Bahadır "Geride bıraktığımız 5 yıllık süreçte Bahçelievler'deki komşularımızın huzuru ve mutluluğu için hizmet ettik. Tüm komşularımızın gönlüne girmeye çalıştık, hiçbir komşumuzu diğerinden ayırmadık. Son seçimlerde bana göstermiş olduğunuz teveccühe layık olmak için önümüzdeki 5 yılda da yine sizler için çalışmaya, hizmetkarınız olmaya devam edeceğiz. Projelerimizi kısa sürede hayata geçirmiş olacağız. Bahçelievler'i daha da güzelleştireceğiz" şeklinde konuştu.